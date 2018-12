Hrůzná vánoční nehoda: Auto s dětmi skončilo na střeše! Řidič na místě zemřel

Při nehodě dvou osobních aut u Bílého Kostela na Liberecku zahynul v úterý po poledni jeden z řidičů. Ve voze s ním cestovala ještě žena a na zadním sedadle tři děti do pěti let. Všichni čtyři skončili v nemocnici. Frekventovaná silnice I/13 musela být kvůli nehodě na více než tři hodiny uzavřena. Policie odkláněla dopravu od Liberce i od Děčína na Hrádek nad Nisou a Chotyni.

Nehoda se stala krátce před 12:30. "Po silnici I/13 ve směru z Bílého Kostela na Rynoltice jel řidič s vozidlem Jeep s přívěsným vozíkem. Ten se mu zřejmě ze zatím nezjištěných důvodů rozhoupal. Řidič se asi snažil udržet vozidlo na silnici, dostal se ale do protisměru, kde v tu chvíli jel řidič v osobním voze Volkswagen. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík jeepu. Vozidlo pak směřovalo mimo komunikaci do stráně, kde se zastavilo o pařezy a následně se převrátilo a skončilo zpět na komunikaci, na střeše," popsala nehodu krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Tragická vánoční nehoda: V helikoptéře zemřela guvernérka i její manžel

Pro řidiče vozu měla nehoda fatální následky. "U muže lékař konstatoval již pouze smrt," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Lehce zraněnou spolujezdkyni převezli záchranáři do liberecké nemocnice. "Jedno z dětí jsme se středně těžkým poraněním transportovali vrtulníkem do nemocnice v Praze na traumacentrum, další bylo odvezeno s lehkým zraněním do nemocnice v Liberci a umístěno také na traumacentrum. Poslední z dětí nebylo viditelně zraněno, ale i přesto jsme jej z preventivních důvodů převezli do Liberce na pozorování," dodal Georgiev.