Vražda na Šumavě: Totožnost mrtvého má určit endoprotéza, policie ale dál prosí o pomoc

Totožnost zavražděného muže, kterého lidé našli koncem listopadu u Nové Pece na Prachaticku, by mohla pomoci určit identifikace kloubní protézy. Mrtvý senior měl umělou kyčel a endoprotézu by mohli poznat v některé nemocnici. Kriminalisté zatím nemají v souvislosti s totožností zavražděného jiné podrobnosti.

"Podle kyčelní endoprotézy bychom mohli zjistit, kde a komu ji doktoři operovali," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Zbitý, přiškrcený a s traverzou přivázanou k ruce: Horáčka usvědčilo DNA ze staré vraždy pozdě

Podle odhadů bylo muži 65 až 75 let. Zda to byl Čech nebo cizinec, není jasné. Policie prověřuje několik verzí tragické události. Možné je i to, že muže někdo zavraždil a už mrtvého ho do lokality poblíž Nové Pece přivezl.

Mrtvola ležela v lese bez oděvu a lidé ji našli v neděli 25. listopadu. U těla se navíc našlo několik utěrek. Kriminalisté žádají lidi, kteří se o víkendu 24. a 25. listopadu pohybovali kolem Schwarzenberského kanálu, aby jim případně podali jakékoliv informace. "Majitelé nemovitostí v okolí nálezu těla mohou mít na svém domě kameru, také tyto záznamy jsou pro nás důležité," řekl Matzner.