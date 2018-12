Hvězda sociálních sítí (30) dvakrát tajně porodila: Tělíčka miminek hodila mezi odpadky! Hrozí jí doživotí

Allysa Anne Dayvault (30) je hvězdou sociálních sítí. Vizážistka, která pochází ze Severní Karolíny, s make-upem dokáže hotové zázraky. Ovšem teď jí hrozí, že zbytek života stráví za mřížemi. Třicetiletá žena přivedla na svět dvě děti, jejichž tělíčka po porodu hodila do odpadků!

Allysa Anne Dayvault je profesionální vizážistkou, maskérkou a hvězdou sociálních sítí. Na sociální sítě přidává příspěvky uměleckých fotek, na nichž ukazuje, co dokáže s make-upem.

Umělkyni však nyní hrozí, že zbytek života stráví za mřížemi. Allysa měla minulý rok v listopadu a začátkem prosince tohoto roku porodit. O těhotenstvích nikdo z její rodiny, ani známých netušil. Vizážistka, která již vychovává dvě dcery, dokázala těhotenství zatajit a poté, co dívku a chlapce přivedla na svět, jejich tělíčka hodila mezi odpadky. Začátkem tohoto měsíce poté, co porodila chlapečka, začala masivně krvácet a musela být převezena do nemocnice, kde porodila placentu. Na svět však žádné dítě nepřivedla. Zdravotní personál proto kontaktoval policii a Allysa při výslechu přiznala, že doma přivedla na svět chlapce. „Žalobce uvedl, že dítě bylo narozeno živé a mělo problémy s dýcháním. Žaloba dále uvádí, že nevyhledala žádnou lékařskou pomoc a ani se sama nepokusila zachránit život dítěte,“ stojí podle DailyMail v záznamu policie.