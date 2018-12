Farmu Apolenka někdo zapálil úmyslně: Policie pátrá po žháři!

Poslední listopadový týden vypukl obří požár na pozemcích farmy Apolenka, která leží v obci Spojil u Pardubic. Plameny zachvátily stáje a stodoly časně ráno. Koně, kteří se ohně lekli, prorazili ohradu a utekli. Zvířatům se naštěstí nic nestalo a ani nebyl během požáru zraněn nikdo ze zaměstnanců.

Farmě však oheň zničil zásoby sena a slámy na zimu. „Přišli jsme o seník a zásoby sena pro zvířata na celou zimu, což je zvláště v letošním roce vzhledem k jeho nedostatku obrovský problém,“ napsala na svůj facebookový účet farma. K příspěvku navíc bylo umístěno číslo účtu, aby každý, kdo by chtěl zoufalým zaměstnancům pomoci, mohl poslat finanční pomoc. Farma nepřišla jen o zásoby, ale také o stodoly. Oheň napáchal škody za neuvěřitelných 2,5 milionu korun.

Vyšetřovatelé okamžitě začali zjišťovat příčinu požáru. „Vyšetřovatel termokamerou zjistí, jaká je teplota. Pokud bude přijatelná, bude povolán pes na vyhledávání hořlavých kapalin, aby byl vyloučen úmysl,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Úmysl se nakonec opravdu potvrdil. Strážci zákona informovali, že požár má na svědomí žhář. „Příčinou bylo úmyslné založení požáru. Bližší informace zatím nebudeme zveřejňovat,“ uvedla mluvčí Vendula Horáková pro iDnes.cz.

Policie nyní pátrá po jeho totožnosti. „Dostalo se to k nám, ale žádné bližší informace nemáme. Důvod neznáme a ani o něm nemůžeme nikterak spekulovat. Nevíme, proti komu a proč byl požár namířen. Hodně z nás to zasáhlo. Na psychice a pohodě to určitě nikomu z nás nepřidá. Po lidské stránce to nemůžete pochopit. Jediné, co nás drží nad vodou, je podpora od lidí, kteří jsou s námi velice solidární. Podporují nás a ubezpečují, že svou práci děláme dobře,“ uvedla ředitelka farmy Apolenka Jolana Štěpánková.

"Hasiči nám bohužel potvrdili, že požár v areálu Apolenky byl založen úmyslně. Tento verdikt nás samozřejmě šokoval a to i přesto, že jsme to z dostupných informací tušili. Naprosto nechápeme pohnutky, které mohou někoho vést k takovému činu, jež ohrozí životy lidí a zvířat. Zvířat, která za nic nemohou a pomáhají těm, kteří to potřebují. Na druhou stranu nás drží nad vodou to, že navzdory skutečnosti, že nám chtěl někdo nepochopitelně ublížit, máme na své straně mnoho lidí," uvedla Apolenka na svém Facebooku.