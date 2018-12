Hrůzostrašnou noc prožila čtyřčlenná rodina ve Valchově na Blanensku. Požár jim zničil střechu nad hlavou. Zdravotníci museli dva její členy oživovat a odvézt do nemocnice.

Dům začal hořet krátce po půlnoci. „Vyslali jsme na místo šest jednotek, které požár uhasily po druhé hodině ráno. Příčinu požáru zatím vyšetřovatelé neurčili,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že škoda dosáhla půl milionu korun.



Hasiči ošetřili po nadýchání kouře čtyři lidi. „Dvě ženy jsme ošetřili na místě a poté převezli do Boskovic na interní oddělení. Muže a dítě jsme museli resuscitovat. Poté je záchranáři převezli do Dětské nemocnice v Brně a muže na anesteziologicko-resuscitační oddělení do Boskovic,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

VIDEO: Podobná tragédie zasáhla před 14 dny i obyvatele domku ve Středočeském kraji.