Blíženci

Co se týče vašeho zdraví, to je v tomto období docela dobré, jelikož Slunce ve znamení Vah je v trigonu na vaše znamení. Vaše vitalita i energie funguje tedy na plné obrátky. To se odráží i ve vaší rodině, prožíváte příjemné chvíle se svými blízkými.