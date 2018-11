Při závažné nehodě na Liberecku utrpělo 10 lidí zranění, jeden těžké

Deset lidí utrpělo zranění při dopravní nehodě, k níž došlo v pátek večer u Dětřichova na Liberecku. U jednoho z nich je zranění vážné. „Byl napojen na umělou plicní ventilaci a sanitou transportován na traumacentrum do liberecké nemocnice,“ řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Sanitka s pacientkou se srazila na Vídeňské s osobákem: Při nehodě se lehce zranily dvě osoby

Nehoda se stala na silnici první třídy 13 kolem 18:30, mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová k ní nesdělila nic bližšího. „Výjezd máme na místě,“ uvedla.

Záchranná služba měla na místě nehody čtyři sanity, jeden lékařský vůz a jednu převozní sanitu. Na traumacentrum do Liberce převezla jednoho těžce a čtyři lehce zraněné.

Po dvou lehce zraněných transportovala na chirurgii do nemocnice v Jablonci a do nemocnice ve Frýdlantu. „Na internu do liberecké nemocnice jsme převezli ještě jednu osobu, která nebyla přímým účastníkem nehody, ale utrpěla stresovou reakci,“ dodal Georgiev.