Jeden mrtvý a několik zraněných v dopravní špičce po srážce tří automobilů a požáru na mostě Brooklyn Bridge v New Yorku

Agresivní jízda byla pravděpodobně na vině při tragické dopravní nehodě, která ve středu uzavřela během ranní špičky dopravu v New Yorku. V plamenech hořících automobilů zahynul jeden člověk. Šest dalších lidí bylo zraněno.

Požár tří automobilů uzavřel na několik hodin dopravu přes most Brooklyn Bridge v New Yorku. K nehodě došlo už 7:15 místního času, tedy v době ranní špičky a desítkám tisíc Američanů zkomplikoval dopravu do práce.

Podle místních hasičů se mimo kontrolu dostaly celkem 4 automobily. Tři znich skončily v plamenech. Zranění šesti lidí nejsou vážná, nicméně jeden člověk zahynul. Vyšetřování nehody pokračuje, ale policisté pod podmínkou anonymity sdělili, že za vším stojí jeden z řidičů, který nehodu způsobil svou agresivní jízdou.