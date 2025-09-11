Od tragického 11. září uběhlo 24 let: Čech pád Dvojčat natočil! Vydělal miliony
Dodnes mu těch pár minut nedá občas spát, šokující okamžiky se zkrátka nedají nijak vytěsnit. Brňan Pavel Hlava (53) totiž jako jediný na světě natočil v úterý 11. září 2001 na kameru oba smrtonosné nárazy boeingů do věží newyorského World Trade Center. Od největšího teroristického útoku v dějinách dnes uplyne přesně 24 let.
Nakrátko ostříhaný podsaditý sportovec přitom pořídil záběry čirou náhodou, cestou do práce. „Koupil jsem si den předtím svou první videokamerku, a šéf mi proto dovolil sednout si výjimečně na sedadlo vedle řidiče,“ vzpomíná na osudné ráno v New Yorku Pavel Hlava. Těšil se, že domů pošle rodičům videonahrávky z města, kde si už čtyři roky vydělával na vysněný domek jako údržbář ve firmě zajišťující catering leteckým společnostem.
Auto se v slunečném ránu proplétalo uličkami Brooklynu. Pan Hlava zkusmo natáčel ulice a frmol na nich. Věděl, že je čeká cesta nekonečnými ranními zácpami. Úplně náhodou natočil objektiv směrem k světoznámým »Dvojčatům«, pod nimiž ústil tunel, kterým měli cestou do práce projet. „Vůbec jsem neviděl, že do mrakodrapu narazilo letadlo. Náraz se zdál na displeji jako obláček prachu,“ přiblížil klíčový okamžik.
Záběr mu dovolila i další náhoda. „Na New York bylo neuvěřitelné jasno. Devět dní z deseti se nad městem ráno převalovaly mlhy nebo smog, to úterý byla křišťálově čistá viditelnost, svítilo sluníčko,“ popsal už před lety vteřiny před tragédií, která připravila o život tři tisíce lidí.
Druhý záběr vznikl za necelou půlhodinku ve chvíli, kdy se auto vynořilo z tunelu. „Náhodou jsem švenknul z billboardu zvoucího na premiéru filmu Demolition Man nahoru a tam právě narážel do mrakodrapu druhý boeing,“ otřásl se hrůzou i po letech pan Hlava.
Když se pak do New Yorku sjely štáby z celého světa, nabídl svá videa pan Hlava televizím. Zprvu marně. Přes původní nezájem médií ale nahrávky doputovaly v předvečer druhého výročí útoku na mrakodrapy do vysílání televize ABC. Vzbudily poprask a světovou senzaci. Pavel Hlava je totiž jediným člověkem na světě, kterému se podařilo zachytit obrazem oba útoky.
Originál kazety si proto vyžádali i policejní vyšetřovatelé a FBI. Pana Hlavu kontaktovaly prestižní The New York Times a pořídily s ním o nahrávkách celostránkový rozhovor. Rozběhl se pak mediální kolotoč a pan Hlava plnil stránky zámořských a pak i českých listů.
Za videa pak newyorští právníci panu Hlavovi zajistili autorský honorář v desítkách tisíc dolarů.
