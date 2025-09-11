Od tragického 11. září uběhlo 24 let: Čech pád Dvojčat natočil! Vydělal miliony

Pavel Hlava natočil unikátní záběry útoku v New Yorku.
Pavel Hlava natočil unikátní záběry útoku v New Yorku.
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy
Autor: Jiří Nováček - 
11. září 2025
05:00

Dodnes mu těch pár minut nedá občas spát, šokující okamžiky se zkrátka nedají nijak vytěsnit. Brňan Pavel Hlava (53) totiž jako jediný na světě natočil v úterý 11. září 2001 na kameru oba smrtonosné nárazy boeingů do věží newyorského World Trade Center. Od největšího teroristického útoku v dějinách dnes uplyne přesně 24 let.

Nakrátko ostříhaný podsaditý sportovec přitom pořídil záběry čirou náhodou, cestou do práce. „Koupil jsem si den předtím svou první videokamerku, a šéf mi proto dovolil sednout si výjimečně na sedadlo vedle řidiče,“ vzpomíná na osudné ráno v New Yorku Pavel Hlava. Těšil se, že domů pošle rodičům videonahrávky z města, kde si už čtyři roky vydělával na vysněný domek jako údržbář ve firmě zajišťující catering leteckým společnostem.

Auto se v slunečném ránu proplétalo uličkami Brooklynu. Pan Hlava zkusmo natáčel ulice a frmol na nich. Věděl, že je čeká cesta nekonečnými ranními zácpami. Úplně náhodou natočil objektiv směrem k světoznámým »Dvojčatům«, pod nimiž ústil tunel, kterým měli cestou do práce projet. „Vůbec jsem neviděl, že do mrakodrapu narazilo letadlo. Náraz se zdál na displeji jako obláček prachu,“ přiblížil klíčový okamžik.

Záběr mu dovolila i další náhoda. „Na New York bylo neuvěřitelné jasno. Devět dní z deseti se nad městem ráno převalovaly mlhy nebo smog, to úterý byla křišťálově čistá viditelnost, svítilo sluníčko,“ popsal už před lety vteřiny před tragédií, která připravila o život tři tisíce lidí.

Druhý záběr vznikl za necelou půlhodinku ve chvíli, kdy se auto vynořilo z tunelu. „Náhodou jsem švenknul z billboardu zvoucího na premiéru filmu Demolition Man nahoru a tam právě narážel do mrakodrapu druhý boeing,“ otřásl se hrůzou i po letech pan Hlava.

Video  Čech Pavel Hlava natočil, jak do dvojčat Světového obchodního centra narazily letadla.  - Youtube.com/Pavel Hlava
Video se připravuje ...

Když se pak do New Yorku sjely štáby z celého světa, nabídl svá videa pan Hlava televizím. Zprvu marně. Přes původní nezájem médií ale nahrávky doputovaly v předvečer druhého výročí útoku na mrakodrapy do vysílání televize ABC. Vzbudily poprask a světovou senzaci. Pavel Hlava je totiž jediným člověkem na světě, kterému se podařilo zachytit obrazem oba útoky.

Originál kazety si proto vyžádali i policejní vyšetřovatelé a FBI. Pana Hlavu kontaktovaly prestižní The New York Times a pořídily s ním o nahrávkách celostránkový rozhovor. Rozběhl se pak mediální kolotoč a pan Hlava plnil stránky zámořských a pak i českých listů.

Za videa pak newyorští právníci panu Hlavovi zajistili autorský honorář v desítkách tisíc dolarů.

Video  Čech Pavel Hlava natočil útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001.  - Youtube.com
Video se připravuje ...

 

Video  Náraz letadla do věže Světového obchodního centra z různých úhlů  - Youtube.com
Video se připravuje ...

Pavel Hlava natočil unikátní záběry útoku v New Yorku.
Pavel Hlava natočil unikátní záběry útoku v New Yorku.
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy
Unikátní záběry z 11. září 2001 od Pavla Hlavy

Témata:
terorismus11.září 2001teroristické útokyUSABrnoNew YorkMoravaBolek PolívkaSvětové obchodní centrumWimbledonmrakodrapPavel HlavadvojčataJana NovotnáMartin Bárta
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5668534 ( 11. září 2025 05:21 )

V tu dobu jsem pobival deset let v usa mezi cechy se tato nahravka sirila mam to dodnes na CD

holahej ( 11. září 2016 17:13 )

„Vyjevení pravdy o nějaké skutečnosti mívá tři stupně: 1) nejprve je zesměšněna, 2) poté se proti ní tvrdě útočí, 3) a nakonec se stane něčím samozřejmým.“ Pravda přijde později. Bush obětoval 3 tisíce lidí a mezibárodní obchodní centrum, aby zatáhl celý svět do války.

zkzkz ( 11. září 2016 16:58 )

 Hlavně když Busch dobře spí

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud