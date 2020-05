Protržená plíce, několik zlomenin, otřes mozku a operace kolene…Záchranář Marek vyrazil pomáhat seniorům ohroženým koronavirem a sám za to téměř zaplatil životem! Na silnici ve Středočeském kraji mu totiž nedal přednost jiný řidič.

Marek patří k dobrovolníkům organizace Czech SAR Team, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář pomáhají, tam kde je jejich pomoc právě potřeba. V době koronakrize navíc rozváží seniorům nákupy, nebo poskytují zásoby složkám IZS. A právě za seniory mířil osudný den i Marek. „Odbočoval jsem na hlavní silnici a nedostal od řidiče vlevo přednost, dále si to moc nepamatuji, byl jsem v šoku,“ vzpomíná pro Blesk.cz na kritickou chvíli.

Při nezaviněné nehodě utrpěl i vážné zranění plic. | Czech SAR Team

Hrozí další operace

Teď je už po téměř třech týdnech v nemocnici naštěstí doma v péči manželky a syna, ale ještě ho čeká několikaměsíční rekonvalescence. „Pravděpodobně ještě půjdu na operaci s nohou, plíce se naštěstí hojí velice dobře a nemělo by to zanechat následky," doufá Marek, který profesionálně pomáhá už 22 let a v Czech SAR Team je sedm měsíců.

Půjdu do toho zase!

Ani po nešťastné události ale na pomoc ostatním nezanevřel. „Podpora rodiny a většiny členů a členek našeho spolku záchranářů mě potěšila, jsem rád, že mám tak velkou rodinu, na kterou se mohu kdykoliv obrátit a spolehnout. Už se těším, až zas budu schopen zasahovat v terénu a pomáhat tam, kde je to třeba,“ věří hrdina.

Osobně se koronavirové nákazy nebojí, strach má spíš o své rodiče. „Mám příbuzné v jedné části Itálie a tam situace opravdu nebyla dobrá, a tak je velice dobře, že zde se nepodcenila. Jelikož mám rodiče, kterým je nad 70 let, tak strach jsem měl hlavně o jejich zdravíčko," dodává Marek.

Chcete pomoci?

