KOMENTÁŘ: Zeman se zaštítil padlými vojáky. Ani sportovci se na to nemohli dívat

Nemohlo to dopadnout jinak. Prezident Miloš Zeman už předem avizoval, že stoleté výročí vzniku demokratického Československa oslaví méně demokratickým nepozváním svých kritiků z řad vysokých politiků, rektorů i státních zástupců, a jako obvykle své slovo dodržel. A stejně tak ohledně vyznamenání svých kamarádů včetně „krále totalitního popu“ Michala Davida, finančního predátora Pavola Krúpy nebo šiřitele mediálních konspirací Erika Besta. Až žijí trollové!

V živém komentáři České televize zaznělo, že Zeman přivedl do Vladislavského sálu svou manželku Ivanu, ve skutečnosti ovšem ona spíš přivedla jeho. I povadlý prezident jako by slavil sté narozeniny. Celou dobu se o manželku očividně opíral a během svého projevu ji následně jen vyměnil za pultík. I sám Zeman jako by tušil, že jeho seznam vyznamenaných znovu zavání blamáží, jak už velí hradní tradice, a proto se hojně zaštítil vyznamenáním vojáků padlých nejen v Afghánistánu.

Anebo předních sportovců, z nichž si metál osobně převzal jen bývalý tenista Radek Štěpánek. Petra Kvitová, Petr Čech i Ester Ledecká za sebe radši poslali alternace.

Máloco vám o důstojnosti hradní slavnosti k 100. výročí vzniku státu řekne to, když medaili za „zásluhy o stát“ z rukou prezidenta pro jistotu nepřevezmou ani sportovci, kteří se jinak tak rádi vyznamenávají. Kromě jiných tak Zemanovi zbyl i zmíněný Best, jenž si medaili samozřejmě odnesl hlavně za to, že stejně jako Zeman kritizuje miliardáře Zdeňka Bakalu.

A stejně tak i finanční nájezdník Krúpa, jehož vyznamenání prezidentovi rozmlouval i premiér Andrej Babiš. Evidentně ví o Krúpovi víc než Zeman. Ten si totiž ani v den 100. výročí vzniku státu, kdy příčetní politici obvykle aspoň předstírají národní jednotu, neodpustil osobní mstu svým kritikům.

„Nenechme se znechutit závistivými trpaslíky,“ řekl Zeman během ceremonie a hned svá slova dodržel. Zaprvé dal metál za zásluhy státu Davidovi a zadruhé i Jiřímu Krampolovi, jehož nazval „hercem a bavičem“. Snad si prezident právě je oblíbil, protože i on je už několik let předním bavičem. Proč ne: David i Krampol rozdávají celý život radost, jak říkáme hezky česky; první hlavně svými klávesami, zatímco druhý televizním imitováním Japonců (ještě před érou Tomia Okamury) nebo zkoušením lidí z hlouposti. Jestli ale takhle vypadají skutečné „zásluhy o stát“, tak si metál za zásluhy o Kazachstán zaslouží i britský komik Sacha Baron Cohen. I on rozdal tolik radosti.

Sté výročí vzniku Československa dalo Zemanovi neopakovatelnou šanci překonat sám sebe a aspoň jednou večer na Hradě předstírat, že je prezidentem všech. Ostatně kdysi nám to slíbil. A navíc když si teď 28. října vypůjčil milá slova „tatíčka“ Masaryka o „zemi, kde si lidé dokáží vyměňovat názory“. Někdy se takovým zemím taky říká demokracie. Zeman si bohužel i na sté státní výročí znovu vyměňoval názory jen sám se sebou, případě hlavně se svými obdivovateli. Skoro jako by se znovu inspiroval Saudskou Arábií, o níž teď rád pouští bonmoty. Ti, co si státní vyznamenání i zasloužili, si takovouhle „ceremonii“ určitě nezasloužili.