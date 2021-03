„Byl to nejúspěšnější Čech. Uspěl na různých ekonomických frontách, jak v tom postkomunistickém prostředí, tak v poslední době i v rámci prostoru Evropské unie (…). Dařilo se mu dělat obchody i v Asii,“ uvedl politolog Jan Kubáček hned v úvodu pořadu Epicentrum. A upozornil na to, že Petr Kellner byl jedním z mála ekonomických hráčů, který se vrátil domů a začal zde výrazně podnikat a investovat a podporoval zde i mnohé politické investice.

„Tady si myslím, že to teď mnohými otřese, protože Petr Kellner vstupoval do prostředí ekonomiky a politiky, v minulosti podporoval řadu politických tváří z ODA, ODS, Václava Klause staršího a to teď s největší pravděpodobností končí, protože jeho rodina bude mít jiné priority, bude se asi více orientovat na ekonomický dopad a udržení toho impéria,“ dodal politolog Kubáček.

Ačkoliv by se podle Kubáčka dalo namítnout, že se Kellner proslavil zejména pomocí úvěrů, nelze mu upřít, že postavil mnoho firem zpátky na nohy. Přesto, že se téměř nikdy veřejně nevyjadřoval k politickému dění, byl určitým symbolem českého ekonomického a politického prostředí a aktivně se do něj zapojoval. „Nikdy mu nebylo lhostejné, co se v tuzemsku děje,“ komentoval to politolog.

Chladné a pragmatické vztahy s Babišem

S premiérem Andrejem Babišem (ANO) Kellnera podle Kubáčka spojoval vzájemný respekt z pozice síly. „Jejich vztahy byly spíše pragmatické, chladné, neutrální…byli spíše soupeři, kteří se na jednu stranu respekují, ale na druhou stranu si vytváří vlastní impérium, aby dokázali čelit tomu druhému… Není náhodou, že patřil mezi miliardáře, kteří se obrňovali před Andrejem Babišem a spolu s ním začali také kupovat média,“ upozornil politolog.

Kellner nebo jeho nejbližší spolupracovníci opakovaně doprovázeli prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách Číny, a podle politologa Jana Kubáčka byl Petr Kellner s prezidentem dokonce v jisté symbióze. „S Milošem Zemanem to byla shoda na tématu, nebyli to lidé, kteří by se vyhledávali a byli stejného názorového hlediska; vzhledem k tomu, že se Miloš Zeman vymezoval vůči Václavu Klausovi a vůči privatizaci,“ uvedl.

„Shodli se na pragmatickém názoru vůči zahraničí (...) Nutno dodat, že si pak vzájemně pomáhali. Kellner zklidňoval útočné řady na pana Zemana a on byl pro něj magickým dveřníkem, který je dovedl do čínské a ruské politiky,“ konstatoval s poznámkou, že Kellner věděl, jaký má mít vztah s politiky. A měl na to obchodní a ekonomický talent.

Čich na lidi a odsouzení k úspěchu

Jak se rodák z České Lípy stal jednou z nejúspěšnějších osobností novodobých dějin Česka? „Uměl odhadnout trendy, co bude tématem a co se bude nakupovat,“ uvedl Kubáček a také dodal: „Měl čich na lidi. On dokázal neúspěšnou věc zaříznout v zárodku a pokračovat dál. Co se mu nepodařilo? Myslím si, že asi počítal s tím, že tu bude mnohem déle a bude moct firmu dál rozvíjet.“

Tvrdý muž s velkým srdcem: Politici vzpomínají na Petra Kellnera (†56), Zeman lituje tragédie

Otázkou zůstává, co bude dál s Kellnerovým impériem, jehož řízení nově převzal Ladislav Bartoníček. Vše záleží na tom, zda po sobě Petr Kellner zanechal nějakou poslední vůli. Investiční skupina PPF může podle Kubáčka fungovat jako rodinný holding, ale může být i rozdělena.

„Pokud potomci zůstanou pospolu a budou to vnímat racionálně a v souladu, tak je PPF v podstatě odsouzena k úspěchu. Má tam schopné lidi,“ řekl Jan Kubáček v pořadu Epicentrum a také uvedl, že tuto variantu považuje za nejpravděpodobnější, i když zdůraznil, že se samozřejmě jedná jen o jeho osobní spekulaci, protože, jak sám podotkl, není jejich rodinným právníkem.

Babiš, Klaus i Zeman vyjádřili zármutek

A jak skon Petra Kellnera okomentovali zmínění politici? „Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ zmínil Andrej Babiš. „Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti,“ připojil za Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle vyjádření exprezidenta Václava Klause v osobě Kellnera odešel nejvýraznější symbol úspěchu českého kapitalismu po roce 1989.

„Jeho životní příběh byl příkladem využité šance, kterou schopným mladým lidem nabídla ekonomická transformace a privatizace na počátku 90. let,“ uvedl Klaus v prohlášení. Svůj počáteční privatizační úspěch dokázal podle Klause Kellner rozvinout do rozměru, který daleko přesáhl hranice země.

Jako druhý host Epicentra se k osobnosti Petra Kellnera vyjádřil český ekonom Lukáš Kovanda. Co přesně znamená pro firmu PPF smrt jejího zakladatele, 99% majitele a vizionáře? Jaký dopad by jeho smrt mohla mít na finanční trhy a vůbec českou ekonomiku? Která z jeho investičních rozhodnutí považuje za nejlepší? Podívejte se na pořad Epicentrum.