„Zatím máme v českém právním systému jen něco, co se blíží hromadné žalobě. Ale v praxi to používáme velmi málo,“ vysvětlil Kruliš. Hlavní problém vidí v tom, že spotřebitelské organizace v Česku mnohdy nejsou tak finančně zajištěné, aby si mohly dovolit jít do dlouhého sporu.

„Z právní stránky je nyní náročné uspořádat něco, co by umožnilo sdružit nároky více klientů a zažalovat to pak jednou žalobou. Musí se o to víc využít určitá právní kreativita, u které je otázka, jestli se s ní soudy vypořádají,“ popsal Kruliš nynější stav. A dodal, že z pohledu poškozeného spotřebitele je tu navíc riziko, že vnese svoji pohledávku do systému zažalování a nemá u ní zdaleka jistotu, jestli dopadne nebo ne. Přesně tak, jako nyní v kauze Dieselgate.

V Evropě jsou instituty kolektivních žalob zatím čerstvě zavedené. Dlouhodobě fungují především v Americe. Tam ale Kruliš upozornil na hodně odlišný právní řád. A je to mimo jiné americký příklad, který legislativní radu vlády odrazuje od přijetí návrhu zákona o hromadných žalobách. Hlavní obavy totiž panují ze spekulativních žalob, které jsou ve USA poměrně běžné.