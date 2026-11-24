Black Friday zlevilo ojeté vozy i o stovky tisíc
I v AAA AUTO se letos „slaví“ Black Friday. Jen v Česku zlevnilo 2 045 automobilů s celkovou slevou 61,9 milionů korun. Tato velkorysá nabídka dále podpoří prodeje skupiny AURES Holdings, provozovatele největší sítě autocenter AAA AUTO, které i letos dosahují rekordních hodnot a již překročily hranici 100 000 prodaných v celé skupině.
Prodeje skupiny AURES Holdings letos překonaly již hranici sta tisíc vozů od začátku roku a atakují loňský prodejní rekord 111 500 prodaných aut. Loňský rok tak byl co do prodejů nejúspěšnějším od založení skupiny v roce 1992, a k rekordním číslům má AURES Holdings nakročeno i letos. „Podzim bývá nejsilnější prodejní sezónou roku a je už tradicí, že se i velcí prodejci na sekundárním automobilovém trhu zapojují do celosvětové akce Black Friday, aby ještě více podpořili svoje prodeje. Letošní slevy dosahují i několik set tisíc na jeden vůz. Jsou mezi nimi fábie stejně jako luxusní SUV, hybridy i plně elektrické vozy. Víme, že lidé touto dobou zvažují auta také jako vánoční dárky, a vysoké slevy jim rozhodování jistě velmi usnadní," říká Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.
Black Friday neboli Černý pátek je přibližně třicetiletá „tradice“ převzatá ze Spojených států, která v poslední dekádě zdomácněla také u nás. Černý proto, že pojem vzniklý o několik desítek let dříve původně označoval dopravní kalamity následující po Dni díkůvzdání, který Američané slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu. V Česku se Black Friday účastní odhadem 60 procent obchodníků. Slevy v AAA AUTO poběží až do pondělí 30.11.2026. Zákazníci tak mohou ušetřit například 300 tisíc korun na SUV Audi Q8 z roku 2023, 130 tisíc korun v případě Tesly Model Y nebo si udělat radost s oblíbenou Škoda Kodiaq s cenou o 120 tisíc korun nižší.
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