AAA AUTO pokořilo další prodejní rekord. Za úspěchem stojí spokojení zákazníci
Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní prodejní sítě autocenter zánovních a ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna, dosáhla za tři čtvrtletí roku 2026 historicky nejlepších výsledků. Celkem prodala 87 214 vozů.
Letošní třetí čtvrtletí bylo zároveň nejsilnějším třetím kvartálem v historii společnosti, který opět překonal hranici 30 000 prodaných vozů. Za úspěchem vidí společnost kromě pokračující expanze, digitalizace a rozvoje segmentace nabídky vozů především orientaci na zákaznickou zkušenost.
„To, že nadále rosteme, je nejen zásluhou poptávky, využití technologických inovací a rozvoje, ale především dlouhodobého zaměření na zákazníka, který je v centru veškerého našeho snažení. Zákaznická spokojenost je jednou z našich firemních priorit. Nejde pouze o měření ukazatelů a indexů, ale zákaznická odezva je cenným zdrojem, jak firmu měníme, aby byl klient opravdu spokojený. Součástí měření jednotlivých ukazatelů je tudíž i rozbor zpětné vazby,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings. Skupina působí v současnosti ve více než 70 lokalitách ve čtyřech zemích, včetně tří call center a 15 expresních poboček. Nabízí přes 19 000 vozů a denně prodá na 340 automobilů.
Rekordní prodeje a rozšiřování sítě
Celý sekundární trh se kvůli krizi na primárním trhu potýká s nelehkou situací, a kromě České republiky, kde meziročně prodeje za devět měsíců mírně poskočily, na Slovensku nebo v Polsku naopak klesly. O to těžší je nyní i pro velké prodejce dál růst. AURES Holdings se to daří, letos skupina pokořila další prodejní rekord – za devět měsíců prodala již 87 214 vozů. Největší meziroční růst prodejů zaznamenala v Polsku, ale daří se jí i v Česku a na Slovensku, byť růst s ohledem na zbytek trhu zpomalil. Do konce roku 2026 plánuje překonat loňský rekord 111 000 prodaných vozů. Příští rok, kdy AAA AUTO oslaví 35 let, chce AURES Holdings pokořit hranici celkem čtyř milionů zákazníků, kteří zde koupili nebo prodali vůz. Skupina i letos pokračuje především v modernizaci a rozšiřování stávajících poboček, ale buduje i nové. Zaměřuje se především na budování menších poboček AAA AUTO Expres na parkovištích obchodních zón v menších městech, které sice primárně slouží pro výkup aut, ale zákazníci si zde své novější vozy také kupují. Letos otevřela tři nové v České republice, celkem jich tak ve skupině má již patnáct. „Postupně budeme rozšiřovat další pobočky, v příštím roce například v Táboře, Znojmě a Chomutově. Přibudou také další expresní pobočky. V Česku na šesti místech – Děčín, Most, Karlovy Vary, Jindřichův Hradec, Hodonín a Náchod. Zároveň na jaře 2027 otevřeme další dvě pobočky Mototechny se zaměřením na prémiové značky a zánovní vozy, a to v Brně a v Bratislavě,“ upřesnila Topolová.
Zákazníci jsou prioritou
Podle Karolíny Topolové je základem úspěchu nejen síť a technologie, ale i rostoucí důvěra zákazníků: „V rámci našich obchodů, ať již realizovaných nebo nerealizovaných, měříme zákaznickou loajalitu, spokojenost i úsilí, které zákazník musí vynaložit při prodeji či koupi vozu u nás. Loajalitu měříme pomocí NPS (Net Promoter Score) a dlouhodobě se nám daří výsledky zlepšovat. Od roku 2023 jsme se do dnešní doby posunuli ze 14 bodů přes hranici 60 bodů ve všech zemích. Jednoduchost nákupního i výkupního procesu měříme pomocí metodiky CES (Customer Effort Score), který měří, jak moc musel zákazník vynaložit úsilí k vyřešení svého požadavku či problému, například při nákupu či reklamaci. Výsledky se pohybují přes 4,5 bodu z 5 možných.“ Obecnou zpětnou vazbu zjišťuje skupina i z veřejně dostupných recenzí, jako je Google či Firmy.cz. Na Googlu dosahujeme v Česku přes 4,7 hvězdičky z 5 možných, Slovensko je s 4,6 hvězdičkami těsně v závěsu a v Polsku jsme zatím na 4 hvězdičkách a pravidelně se nám daří růst. „Naším cílem je propojit všechny informace o našich zákaznících včetně jejich zpětné vazby. Proto jsme vytvořili vlastní metriku – takzvané CX skóre, které spojuje klíčové ukazatele zákaznické spokojenosti a zpětné vazby. Díky tomuto přístupu jsme dokázali zlepšit naše výsledky jak na straně NPS, tak u Google recenzí,“ doplnila Topolová.
Nákupní trendy a preference
Skupina AURES Holdings je ve všech třech zemích, kde působí, jedničkou na trhu. V ČR prodá bezmála osm procent všech ojetých aut na organizovaném i neorganizovaném trhu. „Mezi bazarovými prodejci jsme s nabídkou 19 tisíc aut naprostou jedničkou, třikrát větší než dvojka na trhu. Na Slovensku máme podíl prodejů na sekundárním trhu kolem pěti procent, v Polsku ke dvěma procentům, protože tamní trh je obrovský. I tak jsme největším samostatným hráčem,“ řekl Petr Vaněček, generální ředitel AURES Holdings.
Nejprodávanější značkou ve skupině je celkově stále Škoda, v Česku a na Slovensku jsou na prvních dvou pozicích modely Octavia a Fabia, v Polsku pak vede stále Opel Astra. Z karoserií vedou již druhým rokem napříč skupinou SUV. Na prvním místě jsou v ČR s 31 % a v Polsku dokonce s 35 % podílem. Na Slovensku jsou SUV vůbec poprvé první s 29 %. Dál rostou prodeje aut s automatickou převodovkou – meziročně za 3 čtvrtletí o téměř 12 %. V ČR tvoří poměr těchto aut již 40,5 procenta, na Slovensku 38,3 a v Polsku 38,4.
Růst cen pohonných hmot a jeho vliv na segment ojetých aut
„Růst cen pohonných hmot v letošním roce značně ovlivnil poptávku, zejména po naftových vozech. Diesely v minulých letech zvyšovaly celkovou cenovou hladinu, protože o ně byl velký zájem – ten ovšem při ceně nafty kolem 50 Kč za litr začal výrazněji opadat. Trh je cenově velmi senzitivní, takže i my jsme přikročili ke snížení cen naftových vozů, ty jsou aktuálně dostupnější než kdy dřív,“ vysvětlil Petr Vaněček. V meziročním srovnání devátého měsíce reálná cena průměrného ojetého vozu po odečtení inflace stoupla o 3,5 procenta, cena dieselového auta ale pouze o 1,5procentního bodu. V případě benzinového vozu to je ale 5,5 procenta. Benzinový pohon těží z nižších cen paliva i z toho, že u moderních motorů už není velký rozdíl ve spotřebě mezi benzinem a naftou a servisní náklady jsou naopak nižší. Benzinové hybridy dokonce reálně zlevnily o téměř 3 procenta, a to proto, že se na trh už dostaly starší a více ojeté vozy s tímto pohonem, což atraktivitu benzinu ještě zvyšuje. „Pozorujeme opravdu znatelně větší snahu zákazníků zbavovat se aut s velkoobjemovými dieselovými motory, typicky třílitry, lidé je chtějí velmi často měnit za menší benzinové vozy. Často se také zbavují starších aut, které slouží coby druhé či třetí v rodině, a nahrazují je například bateriovými elektromobily,“ dodal Vaněček.
Elektromobily
Zatímco diesely klesají, prodej hybridů v AAA AUTO vzrostl meziročně o 25 %, elektromobilů dokonce o 75 %. „Čistě bateriových aut jsme letos ve skupině prodali již 2 500, loni to přitom bylo 1 900 za celý rok. Prodeje rostou napříč trhy, ale jejich podíl je vůči celkovému počtu prodávaných aut daleko nižší než u nás. Důvodem je přetrvávající obava o zdraví baterie, které si jen tak na ulici nezměříte. To jsme pochopili hned na začátku a investovali jsme do certifikovaného software Aviloo, které měří zdraví barerí (SoH). Změřili jsme již více než 6 000 baterií a většina měla SoH nad 80 %,“ uvedl Petr Vaněček. Prodeje rostou při stabilních cenách, které se meziročně zvýšily o pouhých 3,5 procenta. Průměrný prodaný elektromobil letos vyšel na českém trhu na 704 tisíce korun, loni na 680 tisíc, což jen mírně převyšuje celkovou inflaci v ekonomice, která je zhruba 2,5 procenta. „Sekundární trh dokáže elektromobily nabízet za mnohem nižší ceny, čímž se dostávají do finančních možností mnohem širší skupiny domácností. Žádané vozy dnes mizí z nabídky během několika týdnů, protože nabídka je omezená. Pokud bychom měli bateriových elektromobilů v našich autocentrech více, určitě bychom jich i více prodali,“ doplnil Vaněček. Nejprodávanějším elektromobilem v AAA AUTO je ve všech třech zemích Tesla Model 3, ale druhá je u nás a na Slovensku již Škoda Enyaq.
Čínské vozy
Na český sekundární trh se modely čínských automobilek teprve pomalu dostávají, zatím se hlavně prodávají coby nové vozy. Prodeje ale rostou v meziročním srovnání dvojnásobným tempem. Stejně jako v prodeji elektromobilů je AURES Holdings i v případě čínských vozů z druhé ruky jedničkou na tuzemském trhu, kde drží 11,5procentní podíl. Letos jen v Česku prodali již 590 aut, loni za stejné období 225. Prodeje ale rostou ve všech zemích. Výrazně promlouvají kromě trvale dominantního MG také značky Omoda a nově také Jaecoo a Chery. „Cenový vývoj je u čínských vozů zatím pro zákazníky velmi příznivý. Tím, že jsou to zánovní auta, jejich cena meziročně klesá. Například u nejprodávanějšího MG ZS ročně o 6,6 % na 422 tisíc Kč, u další populární značky BYD evidujeme pokles o 8 % na 852 tisíce Kč. Omoda 5 se loni ještě jako ojetá nevyskytovala, stejně jako vozy značky Chery, ale i zde čekáme, že jejich ceny budou s přibývajícími lety a kilometry na tachometru klesat. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je třetí nejprodávanější model MG HS, který zdražil o 11 procent na průměrných 633 tisíc korun. To je ale způsobeno příchodem nové, výhradně hybridní generace,“ uzavřel Petr Vaněček.
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