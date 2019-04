Jak se vyhnout poplatkům za rádio a televizi? Víme, kdo nemusí „cálovat“ ČT

Zákon o televizních a rozhlasových poplatcích uvádí: „Televizní či rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Toto zařízení se považuje za přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu."

Jste tedy poplatníkem, dokud není prokázáno, že nevlastníte přijímač. Odebíráte-li elektřinu, veřejnoprávní média se domnívají, že také koukáte na televizi a posloucháte rádio. Vyzvou vás proto, abyste buď platili, čestně prohlásili, že žádný přijímač nevlastníte, nebo dokázali, že jiný člen domácnosti již poplatky pravidelně platí. To vše do 30 dnů od přijetí písemné výzvy. Pokud se neozvete, zapíšou si vás do evidence poplatníků a budete muset začít platit.

„Hodně zjednodušeně se platí za takové zařízení, které umí přijmout vysílání rádia a televize - tedy televize, rádio, budík s rádiem nebo třeba počítač, ale pouze takový, co v sobě má TV nebo rádiový tuner. Pozor, televize nebo set-top boxy umí přijímat nejen TV signál, ale i rádiový signál, a tak je vlastně každá domácnost s TV povinna platit poplatek i za rádio, i když ho v TV neposlouchá," říká Lukáš Kaňok, ředitel vertikály telekomunikace srovnávacího portálu Ušetřeno.cz Víte, kdy nemusíte platit koncesionářské poplatky? | Profimedia

3. Je třeba platit za každou televizi v domácnosti? I stará televize po babičce, kterou chcete používat pouze jako dekoraci nebo podložku pod vázičku, se podle zákona počítá jako přijímač, ze kterého se odvádějí poplatky. Máte-li však kromě ní ještě jednu televizi v obývacím pokoji, druhou v kuchyni, třetí nad postelí a dalších osm jich máte z nějakého důvodu na chatě, nemusíte se bát. Poplatek platíte stále jen jeden. Jen jeden platí také domácnost, kde žije více obyvatel. Příklad: Klára bydlí v jedné domácnosti se svým otcem. Každý z nich má ovšem vlastní elektroměr. Jakmile si nechala na sebe přepsat elektřinu, přišla jí výzva od ČT, aby začala platit poplatky. Jelikož je již platil její otec, stačilo dokázat, že s ním žije v jedné domácnosti, a tudíž ona je platit nemusí.

4. Na co se zákon nevztahuje? Zákon se nevztahuje na mobilní telefony. Mladá generace asi jásá, musí si ovšem dát pozor, že v momentě, kdy do počítače či monitoru zapíchne TV či rádio tuner, stává se vlastníky přijímače a musí se zaregistrovat jako poplatník. Na počítači přitom můžete sledovat iVysílání (ČT) a iRádio (ČRo) i bez tuneru a zaplacených poplatků. To se samozřejmě vedení veřejnoprávních médií moc nelíbí a dlouho se zasazují o změnu zákona. A co když si televizi půjčíte? Nebo ji najdete v pronajatém bytě? Užíváte-li ji déle než 30 dní, máte znovu povinnost vše nahlásit a zaplatit.