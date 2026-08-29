Lvi jí nepatří, starat se o ně ale musí. Úřady si problém přehazují

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Tatiana Fedešová s maminkou stojí u lvího výběhu ve Všetatech
Wakambi a Richard jsou nerozlučná dvojice
Tatiana Fedešová se lvicí Eliškou
Autor: Kateřina Lang, Jana Ulrichová - 
29. srpna 2026
05:00

Stará se o tři lvy, kteří jí nepatří, a za péči o ně platí desetisíce. Tatianě Fedešové ze Všetat na Rakovnicku to není zatěžko, chce se ale stát jejich legálním vlastníkem. Usiluje o to roky, místo toho se ale motá v začarovaném kruhu.

Původní majitel Pavel Jindra pořídil lvy pro společnost Lemurs & Birds park. Když ale firma přešla do likvidace a majitel následně zemřel, lvy, kteří podle mezinárodní úmluvy CITES patří mezi chráněná zvířata, nikdo neřešil. Zřejmě i proto, že nevěděl jak. Paní Tatianu, která s původním majitelem spolupracovala už za jeho života a má potřebná oprávnění k chovu šelem, pověřil soud, aby se o lvy starala. Vše ale platí z vlastní kapsy. Jak chov zlegalizovat, jí na žádném z odpovědných úřadů nedokázali jednoznačně poradit.

Lvice Wakambi a lev Richard Lvice Wakambi a lev Richard | Kateřina Lang

Chyba už při registraci

Blesk tlapky se proto obrátily na Ministerstvo životního prostředí, které má spolu s Českou inspekcí životního prostředí a Státní veterinární správou na původ, chov a evidenci chráněných zvířat dohlížet. Podle jeho mluvčí Jany Schillerové se už úředníci v této záležitosti angažují, i když k tomu nemají zákonné kompetence. 

„Jedna lvice byla zaregistrována na společnost Lemurs & Birds park, ale zbývající dva lvi, kteří měli být na tuto společnost také zaregistrováni, ve skutečnosti zaregistrováni nebyli. To měl učinit statutární zástupce společnosti pan Pavel Jindra, což se ale nestalo. Společnost Lemurs & Birds park byla ještě za života pana Jindry zlikvidována. Pan Jindra bohužel při likvidaci společnosti lvy do majetku firmy nezahrnul. MŽP se obrátilo na příslušného likvidátora s žádostí o opětovné prověření postupu při likvidaci. Likvidátor ale jakékoliv pochybení odmítá a rovněž se odmítá celou věcí znovu zabývat. Lvi nebyli ani součástí dědického řízení, protože nebyli zaregistrováni přímo na pana Jindru. Tudíž ani v rámci dědického řízení nedošlo k vypořádání vlastnických práv k těmto lvům," uvedla mluvčí.

Tatiana Fedešová s maminkou stojí u lvího výběhu ve Všetatech Tatiana Fedešová s maminkou stojí u lvího výběhu ve Všetatech | Kateřina Lang

Jak by měla chovatelka postupovat, pokud by už nebyla schopna dál platit péči o zvířata, která jí nepatří?

Vlastnictví lvů není vyjasněno. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je na ně tedy pohlíženo jako na opuštěná zvířata a podle občanského zákoníku jako na zvíře bez pána. Ministerstvo životního prostředí paní Fedešovou upozornilo, aby tímto způsobem informovala i obec, kde se zvířata v tuto chvíli nacházejí.“

Kdo tedy může lvy zabavit, případně vyřešit jejich vlastnictví, když problém začal již chybou původního chovatele, který řádnou registraci neprovedl?

„V tomto případě jedině obec s rozšířenou působností podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.“

Lvi jí nepatří, přesto za ně platí desítky tisíc. Tatiana už tři roky čeká, kdo rozhodne o jejich osudu
Lvi jí nepatří, přesto za ně platí desítky tisíc. Tatiana už tři roky čeká, kdo rozhodne o jejich osudu

Obec? Ruce pryč

Obec s rozšířenou působností, tedy Rakovník, ale nechce mít s případem nic společného. Tamní úředníci odkázali paní Tatianu zpět na ministerstvo. Ta se pak snažila získat lvy do vlastnictví coby opuštěná zvířata. Na obecním úřadě šelmy podle pokynů ministerských úředníků nahlásila, a když se o ně nikdo nepřihlásil, pokoušela se zaregistrovat jako jejich majitelka, ovšem neúspěšně. Rakovničtí ji poslali zpět ministerstvo životního prostředí.

Tatiana Fedešová se lvicí Eliškou Tatiana Fedešová se lvicí Eliškou | Kateřina Lang

Lze je darovat, ale ...

Reportérky Blesk tlapek se proto na ministerstvu zeptaly, jak to udělat, aby se paní Fedešová stala majitelkou zvířat. „Pokud by lvi propadli do majetku státu, tedy do správy Ministerstva životního prostředí, bylo by pak možné je paní Fedešové darovat. Paní Fedešová by ale musela mít povolení k chovu druhu zvířete vyžadující zvláštní péči, které uděluje místně příslušná veterinární správa, a musela by mít zkolaudované zařízení, které splňuje podmínky dle vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu, což zařízení, ve kterém jsou v současné době zvířata chována, nesplňuje,“ uvedla mluvčí.

Lvice během návštěvy Blesk tlapek zívala Lvice během návštěvy Blesk tlapek zívala | Kateřina Lang

Stará se dobře

Blesk tlapky oslovily také veterinární správu, podle které se paní Tatiana o lvy stará dobře, žádný odběr zvířat proto navrhovat nebude. Podle inspektorů by bylo ideální, kdyby lvi zůstali tam, kde jsou. S budováním odpovídajících výběhů chce chovatelce pomoci spolek Srdečné tlapky, který už chystá veřejnou sbírku.

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Tatiana Fedešová s maminkou stojí u lvího výběhu ve Všetatech
Wakambi a Richard jsou nerozlučná dvojice
Tatiana Fedešová se lvicí Eliškou

Témata:
chovlviúřadyšelmyblesk tlapkyTatiana FedešováStředočeský krajVšetaty
Jana Ulrichová
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