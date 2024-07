Stres u psů: Co ho způsobuje a jak s ním bojovat?

Stres se u psů nejčastěji projevuje nervozitou a neklidem. Zvíře nevydrží na jednom místě, nechce být v pelíšku, pobíhá nebo přechází z místa na místo a nemá chuť k jídlu. Někteří jedinci se naopak schovají do kouta a páníčka se straní. Pokud je pes ve velkém stresu, může u něj dojít až ke strnulosti nebo svalovému třesu, může být agresívní, štěkat, výt, zrychleně dýchat a intenzivně slinit. V případě vystavení dlouhodobému stresu se může dokonce sebepoškozovat, může zvracet a mít průjem.

Najděte příčinu

Pokud je pes ve stresu, je nutné zjistit, co jej způsobilo. Nejčastějšími důvody jsou změny, a to jak prostředí, například při stěhování nebo odjezdu na dovolenou, tak i majitele, což je pro psy jeden z vůbec největších stresorů. Vyvolat stres může i příchod nového člena domácnosti včetně nového psa, hlasité zvuky, hádky v rodině, cestování v dopravních prostředních nebo návštěvy veterináře a psích salonů. Pes je společenské zvíře, trpí proto i při nedostatečném kontaktu s páníčkem, není tedy dobré nechávat ho dlouho o samotě. V takovém případě se u něj může rozvinout separační úzkost.

Trauma z minula

I psi mohou být poznamenaní traumatickým zážitkem z minulosti. Špatné zkušenosti si nesou v sobě, pamatují si je, a pokud jim je pak cokoli připomene, dostanou se do stresu. Typickým příkladem toho jsou psi, kteří v minulosti zažili týrání, nebo pocházejí z množíren.

Jak problém řešit?

Nejlepší je stresu předcházet, a to tím, že se všemu, co jej způsobuje, vyhneme. Ne vždy je to ale možné, v takovém případě je potřeba pomoci psu stres co nejlépe zvládat. „Mluvte na něj klidně, ať z vás cítí pohodu. Zaměstnejte jej hrou, žvýkáním nebo čicháním. Některým jedincům postačí ke zvládnutí stresu přítomnost a podpora páníčka, jiní se mohou odreagovat hračkou nebo žvýkacími pamlsky," uvedla výživová poradkyně společnosti Mountfield Kristýna Hromádková. Dodala, že na psychickou pohodu zvířete má vliv i strava.