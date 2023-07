Tibor má zlomené srdce. Lidem už nevěří, schovává se před nimi pod stůl

Osmnáct kilogramů vážící Tibor vypadá jako zmenšenina německého ovčáka. „Dostal se k nám ze spolupracujícího útulku, kde už to znal jak své boty, protože původní majitel ho tam pořád odkládal. Dal ho tam, pak si ho vyzvedl a tak to šlo pořád dokola, až jednou si pro něj nepřišel vůbec,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová.

Tibor je hezký kříženec německého ovčáka | Jana Ulrichová

Lídu má rád

I když si Tibor už téměř dva měsíce užívá lásky a kvalitní domácí péče v Liberci u dočaskářky spolku Ludmily Dědečkové, lidem stále ještě nevěří. Když přijde někdo cizí, krčí se pod stolem a nechce vylézt. K dočaskářce Lídě si už ale cestu našel, přimknul se k ní, mazlí se a projevuje jí lásku.

K dočaskářce Ludmile už Tibor našel cestu, už jí i projevuje lásku | Jana Ulrichová

Pomalu a trpělivě

Nejspokojenější je však Tibor ve společnosti jiných psů. „Zvykl si na smečku, od které se nechce hnout, chce chodit všude s ní,“ řekla Lída, podle které je Tiborek velmi hodný pes, jen se s ním musí jednat velmi pomalu a s velkou trpělivostí. „Není s ním problém, neštěká, dodržuje hygienické návyky. Je ale bázlivý, trvá mu déle, než si zvykne na nové lidi a nové prostředí,“ dodala s tím, že i to se dá pomocí pamlsků a pochval zvládnout.

Do klidné rodiny

Tibor by potřeboval hodně klidnou rodinu, která mu dá dostatek času na to, aby si v novém prostředí zvykl. Nejvíc by se hodil ke starším lidem, kteří mu dopřejí pohodu a kratší procházky. „Nevadí mu ani děti, musí si ale zvyknout na ruch a chod rodiny,“ řekla Lída s tím, že při troše trpělivosti z něj bude skvělý pes.

Tibor je milý, ale velmi bázlivý pes | Jana Ulrichová

Zdravý, kastrovaný

I u Tibora platí, že věk je jen číslo. Je naprosto zdravý, kastrovaný. Zájemci, kteří by se jej chtěli ujmout a dát mu nový klidný domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.

Tibor má rád společnost jiných pejsků | Jana Ulrichová

Proč je odkládají?

Podle Venduly Wolfové lidé stále častěji odkládají starší pejsky, protože se o ně na konci jejich života nedokážou nebo nechtějí starat. „Je to nejčastější důvod přijetí pejska k nám. Buď je to tak, že lidé nemají fyzicky nebo finančně na to, se o něj starat, nebo majitel zemře a pejsek se stane nechtěným dědictvím,“ popsala. Dodala, že obavy z adopce psího seniora jsou ale zbytečné, i starší zvíře si dokáže v nové domácnosti zvyknout, jen to někdy trvá déle, což je i případ Tiborka.