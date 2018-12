Tyran z Děčína ignoruje soud. Ondrej Hován brutálně zbil svého psa, zlomil mu čelist

Hlavní líčení, které se mělo konat dnes u děčínského okresního soudu, bylo proto opět odročeno. „Nepodařilo se vykázat doručení u obžalovaného,“ uvedla pro Blesk tlapky mluvčí soudu Lenka Lasovská.

Záchrana v poslední chvíli

Roztomilý kříženec Ronny měl štěstí v neštěstí. Jeden z místních totiž nebyl lhostejný. O psím nářku, který slyšel, řekl děčínskému strážníkovi Václavu Němečkovi. Ten pak, i když neznal přesnou adresu, šel v uvedené lokalitě doslova od jedněch dveří k druhým, až dolámaného, zkrvaveného Ronnyho doslova v posledních chvíli našel a zachránil.

Přišel o oko

Vážně zraněný Ronny pak skončil v děčínském městském útulku, jeho léčba trvala několik měsíců. Měl totiž zlámanou čelist, kterou mu musel veterinář zafixovat dráty, natržené ucho a poraněné oko, o něž nakonec přišel. K lidem ale přesto důvěru neztratil. Pracovníkům útulku se ho podařilo vyléčit a našli mu i skvělý nový domov. „Zájemců o něj bylo hodně, on si ale vybral sám. Oblíbil si jednu kastrovanou psí slečnu a její rodinu, která ho po celou dobu jeho pobytu u nás navštěvovala,“ řekla vedoucí útulku Evelíne Jahelková. Dodala, že Ronny s novou rodinou jezdí na výlety a užívá si jejich lásky, kterou u Ondreje Hována nepoznal.

Mohly za to drogy?

Podle lidí z Děčína, kteří Ondreje Hována znali, mohly za jeho násilné chování drogy. „Pracoval tady v pizzerii, tam s ním problémy nebyly. Když ale přišel domů, něco si vzal. To byl jeho problém. Zřejmě byl zfetovaný, když Ronnyho týral. Zaslouží si co nejpřísnější trest,“ řekla už dříve Blesk tlapkám Vladimíra Š. Když vyšlo najevo, co Ronymu provedl, zmizel Ondrej Hován z Děčína. Odešel údajně do Moravské Třebové, odkud pochází. Ani tam se ho ale nedaří zastihnout a pohnat k odpovědnosti. Soud to zkusí znovu příští rok v březnu, na kdy stanovil další hlavní líčení.