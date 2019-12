Zpět

Na vánočním stromečku by letos neměly chybět skleněné ozdoby v barvě bílé a čiré. Kdo by se chtěl inspirovat zahraničními trendy, měl by si pořídit ozdoby dekorované peřím, jak to například žádají Švýcaři. Říkají to lidé z družstva Vánoční ozdoby ze Dvora Králové nad Labem, které je největším výrobcem ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a jedním z největších v Evropě.