Blíženci

Vaše pracovní výkonnost je skvělá, ale občas se dostáváte do konfliktu s nadřízeným. Nejde o to, že by nestála pravda na vaší straně, ale nemáte správný přístup. Šéf vám dá určitě zelenou, nicméně musíte změnit styl práce, moc tlačíte na pilu.