Po dvou dnech strávených v Londýně, kde se s manželkou Evou zúčastnil korunovace krále Karla III., se prezident Petr Pavel vrátil do Česka. A hned se vrhne do dalších povinností. Odstartoval totiž Prague International Marathon, který se do metropole vrací po dvou letech. Kvůli závodu čekají širší centrum Prahy dopravní omezení. Dotknou se jak automobilové dopravy, tak i provozu tramvajových a autobusových linek. Trať dlouhá přes 42 kilometrů povede přes Prahu 1, 2, 4, 5, 7 a 8, a to převážně podél řeky Vltavy.

Prezident závod odstartoval tradiční pistolí. Závod považuje za reklamu pro Česko i motivaci. „Když vidím skladbu těch běžců, tak první, co mě napadne – sakra, to bych měl dát taky. Je to obrovská motivace pro všechny, kdo se dívají,“ řekl prezident v rozhovoru ČT. Na startu příštího ročníku ale nebude. „Já jsem se vždycky snažil dělat něco pro své zdraví, včetně běhání, ale že bych si troufl na maraton, to asi ne,“ doplnil prezident s tím, že raději běhá v lese a vlastním tempem.

Prezidentský pár se vrátil z Londýna, kde měl v nabitý program. Pavlovi letěli do Británie ve čtvrtek večer překvapivě běžnou leteckou linkou. V pátek se setkali s králem na recepci v Buckinghamském paláci. „Řekl bych, že tolik modré krve na jednom místě jsem ještě neviděl,“ komentoval Pavel akci v královském sídle.

V sobotu se prezidentský pár stejně jako stovky dalších státníků zúčastnil korunovace ve Westminsterském opatství. „Všichni, kdo se na to dívali v televizi, tak z toho možná měli o něco víc... než jsme měli my, co jsme byli přímo v katedrále,“ poznamenal Pavel. „Na druhou stranu být v katedrále je zážitek sám o sobě. A být tam při této příležitosti, vidět všechny ty hosty, kteří tam byli, a vnímat tu atmosféru, hudbu... opravdu to byl velký zážitek,“ pokračoval. Návštěvu Londýna prezident zakončil položením věnce na vojenském hřbitově v Brookwoodu.

Po dvouleté pauze se Prague International Marathon vrací do Prahy. Jedná se o 27. ročník závodu, a do hlavního města přivede závodníky z celého světa. Na 8 tisíc běžců vystartuje v neděli 7. května v 9:00 z dolní části Václavského náměstí, kde bude i cíl závodu. Do cíle by závodníci měli doběhnout nejpozději v 16:00, na zdolání celé trasy mají tedy 7 hodin. Trasa dlouhá více než 42 kilometrů povede převážně kolem řeky Vltavy, ale i přes 6 pražských mostů.

„Největší závod sezony tak do centra Prahy vrátí profesionální atlety i běžecké nadšence, kteří se do metropole rádi vracejí i jako turisté. Závod nepřinese jen skvělé sportovní výkony, ale i drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerance a předem vám za ni děkujeme. Zároveň vás srdečně zveme na závod a rádi vás uvidíme podél trati v roli diváka kde zažijete nezapomenutelnou atmosféru této jedinečné události,“ uvádějí pořadatelé závodu.

V neděli se centru raději vyhněte

Nejvíce ulic pro automobilovou dopravu bude uzavřeno na Praze 1, dále pak na Praze 2, 4, 5, 7 a 8. Dopravní omezení se dotknou i oblasti Podolského nábřeží a Vyšehradského tunelu. Obě místa budou pro auta uzavřena dle odhadu pořadatelů od 9:30 do 13:15.

Po celé trase závodu bude z důvodu zachování bezpečnosti užV případě nerespektování zákazu budou vozidla odtažena.

Dopravu na trase závodu bude řídit Policie ČR společně s Městskou policií Praha. V průběhu dne budou postupně uzavírat a otevírat ulice i křižovatky. Detailní informace o dopravních omezeních najdete na webu pořadatele maratonu.

Omezení MHD

Omezení nebo změny provozu se dotknou i více než dvou desítek tramvajových a autobusových linek. Organizátoři doporučují využívat v centru města v den závodu především linky metra. Seznam dotčených linek městské hromadné dopravy je k dispozici na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Marathon Expo

Celý víkend bude probíhat bohatý doprovodný program na Výstavišti Holešovice v rámci veletrhu Marathon Expo. V rámci veletrhu proběhne i rodinný závod nebo závod pro nejmenší.