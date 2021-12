V pražských Modřanech se v sobotu v noci otrávilo přes 30 lidí včetně dětí oxidem uhelnatým. Na twitteru to uvedla Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, jež kvůli otravě aktivovala traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Dvacet sedm lidí zdravotníci převezli do pražských nemocnic. Případem se zabývají kriminalisté.

Na místě podle záchranné služby zasahovaly čtyři posádky a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego, ve které lze přepravit až 12 pacientů najednou. „Všechny osoby (20-30) jsou při vědomí a postupně je ošetřujeme a rozvážíme do pražských nemocnic,“ uvedli záchranáři bezprostředně po zásahu na twitteru. Podle zasahujících hasičů oxid uhelnatý unikl v rodinném domě.

Traumatologický plán ukončen. Průběžná čísla - ošetřeno 30 osob včetně dětí. 2 děti nebylo nutné po vyšetření transportovat do ZZ, 3 osoby podepsaly negativní reverz. 25 lidí převážíme do pražských nemocnic. Čísla se ještě mohou lehce změnit. pic.twitter.com/uU0nYmL6oi — ZZS HMP (@zzshmp) December 25, 2021

Traumatologický plán záchranářům stanoví opatření a postupy v případě hromadných neštěstí. V Modřanech podle pražské zdravotnické záchranné služby trval hodinu a dvě minuty. „Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí,“ uvedli záchranáři na twitteru. Dodali, že 27 z nich následně rozvezli do pěti pražských nemocnic, a to do Fakultní Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenské nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice.

Podezření pro ohrožení

Případ si převzala pražská kriminálka. „Událostí se zabývají kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Především budou zjišťovat, jestli plynový kotel, ze kterého podle všeho unikal oxid uhelnatý, měl řádně provedenou revizi. Zatím to tak nevypadá,” uvedli policisté na svém Twitteru.

