„V péči našich zdravotníků zůstávají dva dospělí pacienti a jedno dítě, všichni jsou ve stabilizovaném stavu,“ řekla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Při nehodě bylo celkem zraněno 14 lidí.
Tři dospělé a dvě děti se středně těžkými zraněními převezly do nemocnice sanitky, dalších osm dětí a jednoho dospělého s lehkými zraněními odvezli do fakultní nemocnice hasiči ve svém evakuačním autobusu.
Pro 18 nezraněných dětí si přijeli rodiče a děti si odvezli domů. Autobus vezl děti z kaznějovské mateřinky z Plzně, kde byly na divadelním představení.
Autobus skončil po srážce s protijedoucím autem zčásti na boku. Nebylo možné z něj vystoupit dveřmi, hasiči děti a pedagogy dostávali ven přes okénko. „Ještě před příjezdem záchranných složek na místě pomáhal řidič kolemjedoucí odtahové služby, který zajistil provizorně autobus proti náhodnému pohybu a společně s dalšími svědky nehody pomáhal dostat lidi z autobusu ven okénkem u řidiče,“ potvrdili hasiči.
Negativní na alkohol
Nehoda se stala na rovném úseku silnice. Je možné, že řidička osobního auta předjížděla a nestihla se včas zařadit do svého jízdního pruhu. „Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní, u zemřelé řidičky bude provedena soudní pitva,“ uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Pavla Burešová.
Nehoda se stala kolem 10.45 mezi Kaznějovem a Třemošnou na silnici I/27, která je hlavním tahem z Plzně na Most. Provoz policie na silnici zastavila, obnovila ho až kolem 20. hodiny.
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