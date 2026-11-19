„Složky IZS nyní zasahují u nehody vozidla s autobusem převážejícím děti, a to meziKaznějovem a Třemošnou. Silnice I/27 je v tomto úseku zcela uzavřena. Nehodu nepřežila osoba řidiče automobilu. Podle prvotních informací z místa by žádné z dětí nemělo být vážně zraněno,“ uvedla policie.
Šlo o děti z mateřské školky z Kaznějova, děti se měly vracet z divadelního představení v Plzni.
To potvrdil i mluvčí záchranářů Martin Štěpán. „V současné době probíhá třídění a kontrola zdravotního stavu všech dětí cestujících v autobuse. Podle dosavadních informací by se u dětí nemělo jednat o vážná ani středně těžká zranění.“ Záchranáři přesto vyhlásili režim mimořádné události s hromadným postižením osob.
Vážná zranění utrpěl člověk z auta. „Zasahující lékař musel na místě konstatovat smrt,“ uvedl Štěpán. Zásah stále trvá.
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