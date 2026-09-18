Hledáme děti, které mají po dopravní nehodě trvalé následky na zdraví nebo při ní přišly o rodiče
Na českých silnicích přišlo od začátku roku do konce července o život již na 220 lidí a na tisíc jich bylo těžce zraněno. Fatální dopady dopravních nehod často ovlivní ty nejzranitelnější z nás – děti. Ty si s sebou buď nesou vážné následky na zdraví, případně přijdou rodiče.
Z tohoto důvodu vnikla před téměř třiceti lety Dětská dopravní nadace (DDN), která těmto dětem pomáhá. Za dobu své existence vyhověna na 1 000 žádostem a rozdala na podporách pro děti bez mála 17 milionů korun. Nadace by v letošním roce ráda podpořila ještě více dětí. Znáte někoho, kdo potřebuje pomoc?
Podle oficiálních statistik šetřila Policie ČR za prvních sedm měsíců letošního roku 50 163 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 220 osob usmrceno a 920 těžce zraněno. „Poslední roky se situace na českých silnicích zlepšoval a tragické následky dopravních nehod dlouhodobě klesaly. Bohužel letos je trend opět rostoucí. Počet nehod i jejich fatálních dopadů opět roste. Nejhorší je, že na to často doplácejí ti nejmenší – děti, které v důsledku dopravní nehody utrpí vážná zranění, vyžadující dlouhodobou léčbu, nebo při nehodě přijdou o rodiče. V obou případech potřebují tyto děti pomoc, a to nejen psychickou, ale také finanční. Bohužel rodiny jsou bezprostředně po nehodě natolik traumatizované, že často nevědí, na koho se můžou obrátit o pomoc,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, a již čtrnáct let také předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace. „Ráda bych proto touto cestou vyzvala všechny, kteří znají dítě či dospívajícího, který přišel o jednoho nebo oba rodiče při nehodě nebo v důsledku toho potřebuje rehabilitační péči, aby je o možnosti podpory od Dětské dopravní nadace informovali. Rádi pomůžeme!“ apeluje Karolína Topolová.
Dětská dopravní nadace finančně pomáhá dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Za téměř třicet let pomohla dětem částkou skoro 17 milionů korun. Podpořila například chlapce, který přišel o oba rodiče při nehodě v osmi letech a vyrůstal u tety a strýce. Díky celkové podpoře 380 000 korun mohl vystudovat lékařskou fakultu a stát se lékařem. Nadace pomohla také dívce, která o rodiče přišla v šesti letech. Díky podpoře vystudovala vyšší odbornou školu a nyní pracuje v sociálních službách. V současnosti pak tak mimo jiné nadace podporuje například dvě děti na vozíku, kterým přispívá na úhradu doplňkové léčby - speciální fyzioterapie, která je ze zdravotního pojištění hrazena pouze částečně a která jim pomáhá zlepšit jejich zdravotní stav.
Výše ročního příspěvku činí 35 000 Kč pro vysokoškoláky sirotky, 17 500 Kč pro vysokoškoláky polosirotky, 25 000 Kč pro ostatní sirotky od mateřských škol až po vyšší odborné školy a 12 500 Kč pro polosirotky ve stejných vzdělávacích zařízeních. Děti mohou také využít možnosti studovat bezplatně na soukromé vysoké škole CEVRO Institut nebo získat přednostně zaměstnání u největšího prodejce ojetých aut AAA AUTO.
Znáte dítě, které potřebuje pomoc Dětské dopravní nadace? Napište nám na sekretariat@detskadopravninadace.cz, nebo nás kontaktujte přes webové stránky www.detskadopravninadace.cz či www.facebook.com/detskadopravninadace.
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