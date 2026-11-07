Transbordér propojí již hotový úsek cyklostezky z Křimic do Malesic s úsekem z Malesic směrem na Město Touškov na druhém břehu řeky Mže. „Nyní musejí výletníci na západním okraji Malesic sjíždět na frekventovanou silnici. Díky gondolovému mostu se silnici vyhnou a budou moci příjemným prostředím kolem řeky pokračovat směrem k Městu Touškovu. Očekáváme, že překonání řeky v gondole mostu vlastní silou bude zajímavou atrakcí,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.
Právě teď na stavbě transbordéru startují práce, začalo se kácet. „Do konce roku je cílem provést práce na základech opěr, pokud to klimatické podmínky dovolí. Jedná se o zemní výkopy a následnou betonáž podkladu i samotných základů,“ uvedl Tolar.
Lidi zapojí svaly
V Česku se jedná o raritu, dosud jediný funkční transbordér se nachází pod Andělskou horou u Chrastavy na Liberecku, kde nahradil povodní strženou lávku.
Plzeňská „vychytávka" bude tvořena železnou gondolou zavěšenou na betonové konstrukci, která nepůsobí rušivě pro okolní krajinu. „Konstrukce mostu je navržena tak, aby odolala povodním a měla životnost minimálně 50 let. Cestující se přes řeku přepraví vlastní silou pomocí popotahování lana,“ upřesnil Tolar. Nosnost gondoly umožní přepravu jízdního kola a dvou lidí starších 12 let.
Čtvrtinové náklady
Náklady na konstrukci gondolového mostu přitom budou přibližně čtvrtinové oproti případné stavbě nové, klasické lávky. „Za konstrukci samotného gondolového mostu zaplatíme zhruba šest milionů korun bez DPH, což představuje přibližně čtvrtinu nákladů oproti standardní pevné lávce,“ poznamenal Tolar s tím, že celková investice pak zahrnuje také projektovou dokumentaci, výstavbu chybějících úseků cyklostezek a roční ověřovací provoz.
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