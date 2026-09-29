Oprava byla rozdělena do dvou etap. V první se kompletně opravila střecha a světlíky, které byly ve špatném stavu. Tvoří je téměř 500 skleněných tabulí různých rozměrů a tvarů. Nové světlíky lze automaticky otevírat a ovládat na dálku. Stavbaři opravili také fasádu a vyměnili okna.
Dokončena byla letos v lednu a hned navázala etapa druhá. Ta se zaměřila na obnovu interiérů, zlepšení technického stavu budovy a zvýšení její energetické úspornosti.
„Město, které je zakladatelem a zřizovatelem zaplatilo za rekonstrukce celkem 197 milionů,“ řekl primátor Roman Zarzycký. Provoz prostoru nebyl ani při opravách přerušen a konaly se zde stovky akcí.
Úplně hotovo ale ještě není. „Čeká nás ještě infrastruktura, autobusová hala, truhlárna. Měl by se dělat nový vstup,“ vyjmenovala ředitelka DEPO2015 Soňa Rychlíková. Přestavba areálu má velký smysl i proto, že v okolí vznikne nová obytná čtvrť.
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