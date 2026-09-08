Na začátku všeho bylo loupežné přepadení, které se stalo na nádraží v Rokycanech. Útočník (33) tady napadl kvůli dluhu muže (39). „Měl ho kopat a bít pěstí. Když byl poškozený na zemi, strhl mu ze zad batoh a odešel z místa pryč. Po příjezdu hlídek se ale na nádraží útočník vrátil a policisté ho zadrželi,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan. Dodal, že napadený muž bezpečně identifikoval útočníka, protože se již znali.
Násilník tak skončil v policejní cele. Případ začali vyšetřovat kriminalisté a ti muže obvinili ze spáchání trestného činu loupeže. Následující den dali policisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
Když lupiče policisté přivedli do soudní síně, sundali mu z rukou pouta. Celou dobu jednání byl muž celkem v klidu. V momentě, kdy soudkyně sdělila, že půjde do vazby, muži ruply nervy a šíleně se rozzuřil. V návalu vzteku se vrhl se na soudkyni a při tom poškodil i řečnický pult!
„Po tomto rozhodnutí museli policisté kvůli nepřiměřenému chování obviněného použít přímo v jednací síni donucovací prostředky a poté ho převezli do vazební věznice,“ dodal Hodan.
VIDEO: Žena, která se vyhýbala nástupu do vězení, se před policií schovala do kompostéru.