Na začátku všeho bylo loupežné přepadení, které se stalo na nádraží v Rokycanech. Útočník (33) tady napadl kvůli dluhu muže (39). „Měl ho kopat a bít pěstí. Když byl poškozený na zemi, strhl mu ze zad batoh a odešel z místa pryč. Po příjezdu hlídek se ale na nádraží útočník vrátil a policisté ho zadrželi,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan. Dodal, že napadený muž bezpečně identifikoval útočníka, protože se již znali.

Násilník tak skončil v policejní cele. Případ začali vyšetřovat kriminalisté a ti muže obvinili ze spáchání trestného činu loupeže. Následující den dali policisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

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Když lupiče policisté přivedli do soudní síně, sundali mu z rukou pouta. Celou dobu jednání byl muž celkem v klidu. V momentě, kdy soudkyně sdělila, že půjde do vazby, muži ruply nervy a šíleně se rozzuřil. V návalu vzteku se vrhl se na soudkyni a při tom poškodil i řečnický pult!

„Po tomto rozhodnutí museli policisté kvůli nepřiměřenému chování obviněného použít přímo v jednací síni donucovací prostředky a poté ho převezli do vazební věznice,“ dodal Hodan.

VIDEO: Žena, která se vyhýbala nástupu do vězení, se před policií schovala do kompostéru.

Žena, která se vyhýbala nástupu do vězení, se před policií schovala do kompostéru.
Žena, která se vyhýbala nástupu do vězení, se před policií schovala do kompostéru.
Autor: Policie ČR