Plzeňská firma Workpress Aviation (WPA) rozšířila za desítky milionů pracoviště ze čtyř na 15 strojů. Zavedla také dvousměnný režim a chce ho ještě posílit.
Po CNC operátorech je podle ředitele věznice Drahoslava Červinky na pracovním trhu velká poptávka. „Velmi jim pomůže i zkušenost a doklad, že pracovali v reálném provozu. Po propuštění mohu mít skvělé uplatnění. Jde jen o to, aby si to uvědomili, že dnes jsou takoví pracovníci velmi žádaní a velmi dobře placení,“ uvedl. Výrobce spolupracuje s věznicí od roku 2019.
Rovnou je zaměstnají
„Odsouzení jsou operátoři, schopní dělat hodně úkonů. Je tady spousta šikovných lidí, sám jsem byl překvapený. Pro některé máme i nabídky, že až skončí ve výkonu trestu, mohou u nás pracovat," řekl vedoucí výroby firmy WPA Petr Novotný.
Od spuštění projektu v roce 2024 už našlo práci ve WPA deset lidí, asi 20 dalších získalo zaměstnání v oboru blíže bydlišti.
Na pracovišti s volným pohybem pracují vězni s nižšími tresty. Jan (30), odsouzený za drogy, nikdy nepracoval. „Dělám tu už půl roku, naučil jsem se to za měsíc. Není to sranda, je tu hodně tlačítek, ale dá se to, první týden mě bolela hlava. Je to fajn, člověk vypadne z cely. A něco si vydělám a poplatím část dluhů - alimentů a tak,“ řekl.
Další příležitost
WPA s 250 zaměstnanci chce provoz ještě dovybavit dalšími stroji a plánuje zaměstnat až 200 vězňů, zvažuje i třísměnný provoz. Podnik vyrábí kromě dílů do letadel, včetně značek Boeing a Airbus, i menší zakázky pro jiné obory včetně automotive. Velká část produkce jde na vývoz.
V největší a třetí nejpřísnější věznici v ČR si aktuálně odpykává trest 1100 lidí, z toho přes 100 jich je ve vazbě. Odsouzených teď pracuje 363, z nichž 131 se podílí na chodu věznice a 232 vězňů je zaměstnáno u externích subjektů.
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