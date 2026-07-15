Zatavené měděné schránky dnes otevřeli. Všichni čekali, že alespoň jedna ze dvou by mohla být z 19. století.
Jenže jak 30 cm dlouhá hranatá schránka tak i tubus byly z roku 1991, tedy jen 35 let staré. „Jejich obsah tak byl pro nás velkým překvapením,“ uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub.
Schránky ve věžičce
Obě schránky našli před třemi týdny dva pracovníci, kteří katedrálu opravují. „Byly uloženy v makovici sanktusníku, což je to ozdobná kopule věžičky na hřebeni střechy, přímo nad hlavní lodí katedrály,“ řekl Lukáš Žáčik (37).
Uvnitř dvou schránek byly dobové noviny, převážně regionální, kovové mince, různé letáky i informace o tehdejší průměrné mzdě, cenách potravin či benzinu. „Nejsou to sice staré historické materiály, ale některé mohou mít cenu už teď po 35 letech. Třeba zpravodaj Občanského fóra,“ uvedl ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.
Záhada nevyřešena
Biskupství vědělo, že v 90. letech se při opravě chrámu našla schránka. „Byla prostřelená. Došlo k tomu patrně v květnu 1945. Dělníci tehdy poškozené listiny odevzdali památkářů. I když jsme se je snažili je dohledat, nepovedlo se nám to,“ řekla Iva Fictumová z Plzeňského biskupství.
Střecha katedrály momentálně prochází nákladnou rekonstrukcí. Nalezené dokumenty historici prozkoumají. „Biskupství se také rozhodne, které vrátí do schránek a čím pouzdra případně doplní ze současné doby,“ řekl biskup Holub.