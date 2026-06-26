Napilno měli v noci na pátek hasiči v Klatovech kvůli požáru hotelu Rozvoj. „Vznikl na terase objektu, odkud se rozšířil na budovu,“ řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Ještě před příjezdem prvních jednotek se z hotelu evakuovali čtyři lidé, další dvě osoby dostali ven hasiči. „Během pokusů o alarmování ubytovaných se lehce nadýchala zplodin hoření. Výjezdová skupina jí odvezla k vyšetření do Klatovské nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranky Luboš Bouček.

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Při zásahu byl lehce zraněn také jeden z policistů, který byl po ošetření ponechán na místě.

Požár se podařilo krátce před půlnocí lokalizovat a po půl druhé v noci zcela zlikvidovat. Objekt byl následně odvětrán přetlakovou ventilací. Na místě zasahovalo devět profesionálních i dobrovolných jednotek.

„Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem dalšího vyšetřování. Škoda se bude pohybovat v milionech korun,“ dodal Poncar.

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Požár v Českém Švýcarsku
Zdroj: Aktu.cz

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Požár hotelu v Klatovech.
Požár hotelu v Klatovech.
Autor: HZS PK