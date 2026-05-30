Třípodlažní stavba za 69 milionů korun, kterou platilo město, je poslední součástí nové obytné zóny s 200 byty.
„Nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesích, jako jsou záchranáři, policisté, zdravotníci či učitelé, a dále pro rodiny s malými dětmi a pro seniory,“ vypočetl primátor Roman Zarzycký.
Snížený nájem
V novém domě v Zátiší jsou byty s rozlohou od 68 do 120 m2, všechny mají terasu nebo balkon a sklep. Stavba trvala rok, nájemci převezmou byty v červnu a červenci. Dětská skupina bude fungovat od září.
„Jde o dostupné nájemní bydlení pro pracující v profesích důležitých pro rozvoj města, pro mladé do 35 let a rodiny s dětmi. Pro ně je cena 185 korun za m2 měsíčně,“ uvedla radní Světlana Budková. Byty se tak pohybují s nájmem od zhruba 12 do 22 tisíc.
Dva byty jsou určeny pro seniory nebo zdravotně znevýhodněné, kteří budou platit 65 korun za m2. Tržní nájemné je podle cenové mapy ministerstva financí v průměru kolem 280 korun za m2, u novostaveb i přes 300 Kč.
Bytový nadstandard
„Stavba je moderní se zelenou střechou, přesně tak, jak by měly takové domy vypadat. Má z velké části prosklené fasády. Bydlení je to nadstandardní z hlediska našeho bytového portfolia,“ podotkl náměstek primátora Pavel Bosák.
Bytový fond města Plzně, které vlastní přes 2500 bytů, se za poslední čtyři roky zvětší o více než 300 bytů. Přes polovinu tvoří rekonstruované byty a zbytek nové.
Renovace Zátiší
V lokalitě od roku 2020 vzniklo už 18 domů se zhruba 200 městskými byty. Původní poválečná zástavba domů s azbestem byla vybouraná. „Je to tady už kompletně uzavřené včetně silničních sítí. Je to pěkné místo a byty jsou pěkně řešené," uvedl.
V Zátiší město upravilo čtyři hektary kolem Línské a Kreuzmannovy ulice, místo bylo dříve považováno za problémové kvůli kvalitě bytů i skladbě obyvatel,“ uvedl Šéf stavební firmy Roadfin stavby Václav Kotěšovec.
