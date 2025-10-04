Stavba vyroste v Chelčického ulici, kde kromě věží vznikne i čtyřpodlažní parkovací dům, další menší bytovka a v těsné blízkosti na projekt naváže připravovaná rekonstrukce hotelu Škoda.
Dvě věže vysoké 83 a 94 metrů budou spojené krčkem, který symbolizuje objímající se sestry. Domy tak nepřevýší katedrálu sv. Bartoloměje, která má 102 metry.
Svítící majáky
Ve věžích vznikne 175 bytů, kanceláře a prostory pro obchody a služby. V nejvyšším patře vyšší budovy bude veřejná vyhlídka. „Výstavba celého komplexu budov potrvá přibližně tři roky. Výše investice do obou projektů dosáhne 1,5 miliardy korun a bude financována ze soukromých a bankovních zdrojů,“ uvedl za developera Michal Fictum.
Na střeše vyšší věže se počítá s instalací čtveřice různě vysokých stožárů symbolizujících čtyři plzeňské řeky. Ty budou při nejrůznějších příležitostech měnit barvy. „Například při zápasech fotbalové Viktorie se rozzáří červeně a modře, a promění tak budovu v symbolický městský maják,“ uvedl mediální zástupce skupiny Tomáš Rek.
Proměna celé lokality
Věže budou mít zelené střechy a částečně i zelené fasády. K závlaze a splachování využijí dešťovou vodu, střechy pokryjí fotovoltaické panely. „Výškové stavby dávají městu energii a sebevědomí. Sisters jsou zrcadlem katedrály, která je jedinečnou a hlavní plzeňskou dominantou,“ řekl architekt Václav Ulč.
Developer také za zhruba 200 milionů rekonstruuje zchátralý hotel Škoda z roku 1967 na čtyřhvězdičkový hotel se 100 pokoji, restaurací a 54 parkovacími místy v podzemí. „Chtěli jsme, aby realizace komplexu budov šla ruku v ruce. Společně změní celé náměstí Českých bratří a vrátí mu život,“ podotkl za developera Martin Němec.
Navazuje na tradici
Celý projekt navazuje na tradici plzeňské budovy „U mrakodrapu“, meziválečný objekt architekta Hanuše Zápala, který byl tehdy nejvyšším bytovým domem v Plzni.
„Novodobá dominanta bude viditelná ze všech příjezdových tras. Příprava stavby už začala. Do dvou let chceme mít hotovou hrubou stavbu a do tří let budovu dokončit a zkolaudovat,“ dodal Fitcum.
