„Mám velkou radost, že se můj návrh podařilo prosadit, protože letité diskuse o pojmenování čehokoliv právě po Karlu Gottovi se zdály nekonečné. Nyní má Plzeň na Mistra a svého rodáka konečně vzpomínku, kterou si Karel Gott i Plzeň zaslouží,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.
Místo podle něj zástupci města vytipovali s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. „Pevně věřím, že prostor před nově zrekonstruovaným kulturním domem Peklo bude prostorem krásným a důstojným. Vůbec nepochybuji o tom, že náměstí Karla Gotta bude pro Plzeň prestižní a vyhledávanou adresou,“ doplnil.
Město se chystá historický kulturní dům i prostor před ním za stovky milionů na etapy rekonstruovat a proměnit v moderní živé místo.
Dlouhé dohady
Pojmenování veřejného prostoru po Karlu Gottovi navázalo na dlouhodobé debaty o tom, jakým způsobem v Plzni připomenout jeho odkaz. Krátce po jeho úmrtí v roce 2019 se objevily návrhy na přejmenování budovy Nového divadla, nezískaly ale širší podporu.
„Nový název náměstí Karla Gotta je platný hned od okamžiku jeho schválení, ale účinný bude až zanesením do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, což se stane nejpozději do 6. května,“ řekla mluvčí obvodu Michaela Adámková.
„Věřím, že se toto místo postupně promění v živý veřejný prostor, který si lidé oblíbí a který se stane jedním z vyhledávaných míst Plzeňany i turisty,“ řekl starosta centrálního obvodu David Procházka.
Na Plzeň nezapomněl
Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni a prvních šest let života ve městě také prožil. Přestože se jeho rodina později přestěhovala do Prahy, vazby na rodný region nikdy nepřerušil. Do blízkého Újezdu u Svatého Kříže jezdil za svou babičkou a později zde nechal pochovat i své rodiče. Plzeň udělila Gottovi v roce 2009 čestné občanství. Zpěvák zemřel 1. října 2019 v Praze.
