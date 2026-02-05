Nejprve vyrostl mezi paneláky na sídlišti pořádný sněhulák. „Když jsem druhý den zjistil, že ho nikdo nezničil, přistavěl jsem k němu další dva, jednoho velkého a třetího malého, prostě jako máma, táta a dítě,“ popisoval Tomáš.
Přidal ještě první vrstvu stěny iglú. A protože dílo vydrželo i do třetího dne, tak školák přistavěl ještě další kus stěny. „Pomáhala mi babička Miloslava (69). Plnila sněhem kyblíky a já stavěl. Každý den 2,5 hodiny,“ svěřil se Tomáš.
Sněhovou rodinkou se chodí kochat místní. Přesně, jak to autor chtěl. „Nejvíc mě těší, že druhým dělají radost,“ dodal skromně Tomáš.
Příště velká ryba
Na svého syna je hrdá také jeho maminka. „Jsem ráda, že nekouká doma jen do mobilu, ale chodí ven a něco dělá. A když tím chce potěšit i jiné, to je moc dobře,“ řekla maminka Lenka (46).
Díla malého umělce si všimli i na radnici. „Po práci s ním jdu na městský úřad. Chtějí mu dát nějakou drobnost za to, že dělá lidem radost,“ dodala hrdá maminka.
S tvořením ze sněhu Tomáš počítá i nadále. Chce si troufnout i na sochu, tedy v případě, že ještě nějaký sníh napadne a bude mít tu správnou konzistenci. „To bych rád vytvořil velikou rybu,“ zakončil Tomáš.
