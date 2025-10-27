Takové toalety na nádraží s peprnou peep show asi nikde jinde v Česku nemají. Sice jsou nové, čisté a vzorně se o ně stará toaletářka, mají ale jednu „specialitku“.
Když odsud dámy odcházejí, musí projít kolem pánských WC a z chodby si mohou prohlédnout pány „na stojáka“ u pisoárů. Čtyři poslední v řadě se totiž odrážejí v zrcadle nad umyvadly, na které je z chodby vidět.
Jako ve výkladu
„Je to jako ve výkladní skříni, kde si mohou dámy vybrat podle svého vkusu. I když netvrdím, že zrovna nádraží je k tomu to pravé místo,“ usmála se paní Jana (48) a spěchala na vlak.
Muži to, že jsou vidět jako na dlani, moc neřeší. „Stejně toho v tom zrcadle ty ženy moc neuvidí. Leda by se někdo otočil k nim čelem a dal si ruce při výkonu za hlavu. Ale to by močil mimo,“ zapřemýšlel Karel (31).
Nad ostýchavci bdí místní toaletářka, která se nezdráhá bránit čest močících vlastním tělem. Přesvědčil se o tom i redaktor Blesk.cz, když se domluvil s mladíkem na ilustrační fotce. Toaletářka v momentě focení rázně zakročila.
Držet jiný úhel
Dámy i páni se ale shodují v jednom. Kdo tohle navrhl, nebyl ta nejostřejší tužka v penále. „Asi chyběl ve škole na hodinu, kde se řešily návrhy interiérů,“ dodal pan Karel.
Přitom řešení by mohlo být poměrně jednoduché: Stačí umístit zrcadlo nad umyvadla pod jiným úhlem a bude po problému. Musí to ale někdo udělat...
Opraveno za miliardu
Budova nádraží patří Správě železnic (SŽ). Jejich mluvčí Dušan Gavenda se nechtěl k tématu zdejších WC vyjadřovat. „Toalety byly rekonstruované společně s opravou budovy nádraží. Nedokážu separátně vyčíslit, na kolik přišly,“ uvedl mluvčí.
Secesní budova hlavního nádraží z roku 1907 se v lednu 2024 po rekonstrukci za jednu miliardu otevřela veřejnosti. V dubnu se pak zpřístupnila i horní hala, kde jsou zmíněné toalety.