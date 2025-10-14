Modrá informační tabule s chybně umístěnou čárkou nad písmenkem visí nad Klatovskou třídou na křižovatce u hlavní pošty. Řidiče špatně umístěná čárka pořádně baví. Na sociálních sítích se k chybě hojně vyjadřují.
„Mne by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Nejspíše zadali zakázku na výrobu této tabule Vietnamcům,“ píše autor fotografie, který na ceduli na sociální síti upozornil. Někteří lidé si mysleli, že špatně umístěná čárka je poškození tabule, jiní upozornili na to, že cedule tam už visí pořádně dlouho. „Minimálně je tam půl roku,“ napsal jeden z diskutujících.
Opraví do měsíce
„Dali jsme to tam minulý rok. Kdy přesně? To nevím. Už to je ale připravené na opravu,“ řekl vedoucí oprav a údržby plzeňské ŘSD Jan Weber. „Chyba se někdy stane. Ne všichni, kteří cedule vyrábí, jsou pravopisně na výši. Během měsíce by se mělo dát vše do pořádku,“ dodal mluvčí ŘSD David Koloušek.
VIDEO: Muže uvěznila v Plzni lavička.
Muže uvěznila v Plzni lavička. MP Plzeň