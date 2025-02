O tabuli navíc se postarali starší manželé, kteří bydlí hned za značkou. „Teď jsou v lázních,“ hlásil soused s tím, že pár jen brání svoje pozemky, svůj klid a pravidla silničního provozu. Kousek od domu má sjezdovku a prý hlavně v zimě lyžaři značku absolutně nerespektují a auta mu staví i před branku.

„Nikomu to tady nevadí. Každý se spíše pousměje, i když motivace k zhotovení cedule určitě k smíchu nebyla. Je zvláštní, že lidé jedou lyžovat nebo na túru, přesto jsou líní jít pár desítek metrů od parkoviště,“ dodala kolemjdoucí žena.

Můj pozemek, moje pravidla

Značku si manželé postavili na svém soukromém pozemku, takže se nemusejí bát, že jim policie bude klepat na dveře. Pokud se podle policie jedná o veřejně nepřístupnou komunikaci, umísťuje dopravní značení vlastník pozemku či komunikace. „Následně to musí do pěti pracovních dnů oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti,“ sdělila mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Porušení dopravního značení by nastalo, pokud by to bylo na veřejně přístupné silnici. Policie by to pak musela oznámit silničnímu správnímu úřadu.

VIDEO: Vteřiny pro život: Jihomoravští hasiči v novém videu apelují na špatně parkující šoféry.

Video Video se připravuje ... Vteřiny pro život: Jihomoravští hasiči v novém videu apelují na špatně parkující šoféry HZS Jihomoravského kraje