Před více než deseti lety koupil zámek Bezdružice na Tachovsku podnikatel Jiří Kubíček, který tam měl obří sbírku vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle rozsudku způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek.

Barokní zámek s téměř dvouhektarovým pozemkem je teď z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat.

Na dobročinnost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jej proto nabízí v aukci. Je druhá, stát šel s cenou trochu dolů, poprvé nabízel areál za rovných 60 milionů. „Elektronická aukce areálu s minimální vyhlašovanou cenou 54 milionů korun bude zahájena 29. dubna v 10 hodin a potrvá do 30. dubna do 10 hodin,“ řekla mluvčí úřadu Michaela Tesařová a dodala:

„Aby byla aukce úspěšná, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 54 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit nejméně o 30 tisíc korun. Prohlídky areálu budou 3. a 15. dubna, vždy od 10 do 12 hodin. Zájemci musí do půlnoci 28. dubna složit kauci pět milionů Kč.

„Výnos z prodeje areálu převede ÚZSVM na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem," podotkla Tesařová.

Rekonstrukce před 20 lety

Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V roce 1868 ho dali majitelé k dispozici rakousko-uherským úřadům. Přeměnil se na kanceláře, v části byl soud a vězení. „Po roce 1952 byl upraven na rekreační zařízení a ozdravovnu ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, který byl následně otevřen veřejnosti,“ popsala Tesařová.

Před deseti lety vznikly v zámku pokoje se sociálním zařízením, kuchyně pro restauraci a vinárna. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.

Objekt zámku je na svažitém terénu. Skládá se ze Švamberského křídla, středního, jižního a hradního křídla. Mimo zámek jsou trafostanice, kuchyně, sklad, garáže, kotelna a skleník.

Kdo byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Výrazná osoba českých dějin - spisovatel, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník. Na dvoře Rudolfa II. zastával funkci nejvyššího stříbrníka, tedy správce stříbrného nádobí. Traduje se, že zachránil život císaři, když se dávil soustem - tak je zpodobněno ve známé pohádce s Janem Werichem.

Od roku 1605 zastával úřad královského hejtmana Nového Města pražského a v roce 1607 byl jmenován císařským radou. Po smrti císaře odešel na svůj hrad Pecka. V roce 1618 se vrátil do Prahy, kde se aktivně zúčastnil povstání českých stavů. Za to byl 21. června 1621 sťat katem Mydlářem na Staroměstském náměstí.