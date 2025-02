Nastávající maminka měla vše přichystané. Sbalené věci do porodnice a domluvené hlídání pro Tomáška (2). Když cítila, že už její čas nadchází, sedla auta a se synem vyrazila do Blatné k mámě. „Vyložila jsem ho tam, mámin přítel Milan vzal mé dvě tašky a jeho autem jsme zamířili do Klatov,“ vzpomínala Aneta.

Jenže daleko nedojeli. Druhý potomek se začal intenzivně hlásit na svět. „Nervózní Milan volal záchranku a já na zadním sedadle pořádně hekala. Řekli nám, ať zastavíme ve Svéradicích a hned nám poslali sanitku z Horažďovic a auto s lékařem ze Sušice. Byli u nás za chvíli,“ svěřila se Aneta.

Chytila záchranáře

Rodičku hned z auta přemístili do sanitky. To si lékař ještě myslel, že do Klatov dojedou. Po pár metrech se ale muselo zastavit a šlo se rodit. „Pamatuji si, že jsem chytila za ruce záchranáře, který přivezl doktora, a nechtěla jsem ho pustit. On byl taková moje velká opora a já se ho držela ze všech sil,“ řekla Aneta.

Za patnáct minut byl malý Sebastian na světě. „Všichni byli naprosto úžasní. Položili mi malého na břicho, nechali dotepat pupeční šňůru. To se mi moc líbilo. Pak jí přestřihli, syna pořádně zabalili a vyrazilo se do Klatov,“ uvedla Aneta.

V nemocnici pak ještě porodila placentu, Sebastiana vykoupali, oba dali na pokoj a maminka si mohla konečně oddychnout a z celého neplánovaného zážitku se vzpamatovat.

Dva bráchové

Po třech dnech mohla maminka se Sebíkem odejít z nemocnice domů. „Přijela pro mě bratrova partnerka a odvezla k mámě do Blatné. Tady Tomík poprvé viděl bratříčka. Měl z něj obrovskou radost, ale hned mu chtěl brát dudlík s pusy, záviděl mu ho a tvrdil, že má lepšího,“ popsala s úsměvem Aneta.

Tomík zůstal ještě pár dní u babičky. „Než se to doma zaběhne, protože jsem samoživitelka. Teď už budeme všichni spolu,“ řekla Aneta.

Malý Sebastian se má čile k světu. Když se narodil, vážil 3220 g. „Jsem moc vděčná lékaři i všem těm záchranářům, kteří mě v sanitce odrodili. Chovali se skvěle a díky nim mám na ten hektický porod dobré vzpomínky. Chtěla bych se s nimi ještě jednou setkat a poděkovat jim osobně. Jsou to vážně profíci,“ dodala Aneta.

