Místo narození – dálnice D56. Tak takový údaj by mohla mít s nadsázkou v dokumentech holčička, které pomáhali ve středu na svět dopravní policisté na krajnici u Paskova na Frýdecko-Místecku, zatímco je míjely stovky aut.

„Dopravní hlídka zrovna kontrolovala jiného řidiče, když u ní v odstavném pruhu zastavilo auto,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková. Z něj vystoupil zoufalý řidič s tím, že do porodnice to nestihnou.

V tu chvíli ženě praskla voda a porod začal. „Kolegové ji uložili na zadní sedadlo, jeden z policistů komunikoval s operátorkou zdravotníků a informace předával nastávajícímu otci, který své ženě při porodu pomáhal,“ líčila mluvčí.

Během krátké doby na svět přišla zdravá holčička. Policisté ženu i dítě zabalili do termofólie, aby jim bylo teplo. Následně přijeli zdravotníci, kteří si maminku s miminkem převzali do péče. „Pro naše kolegy Jaroslava Masnicu a Davida Machance to byl nezapomenutelný zážitek,“ doplnila mluvčí.

Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla se jednalo o překotný porod, který většinou dopadnou dobře. „Maminku i miminko jsme ošetřili a převezli do nemocnice. Vše bylo v pořádku,“ dodal Humpl. Policisté pak ještě pomohli se zajištěním vozidla.

