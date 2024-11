Už více než půl století se Jiří Baudis (70) věnuje svému koníčku, železniční modelařině. Je předsedou klubu, který nyní v Plzni představuje jedno z největších kolejišť v Česku. Obdivovat ho můžete do půlky prosince.

Vše začalo před 55 lety na Vánoce. Jiřímu Baudisovi bylo 15 let a od táty dostal pod stromeček dárek. „Byly to vláčky. Máma mi řekla, že ve Škodovce je klub modelářů. Tak jsem tam šel a chodím do teď,“ řekl Baudis. Je předsedou Klubu železničních modelářů v Plzni, který v letité tradici Škodováků pokračuje.

Video Video se připravuje ... V Plzni je k vidění jedno z největších modelových kolejišť. Zbyněk Schnapka

Přesně podle skutečnosti

K vidění je nyní v Plzni jedno z největších kolejišť v měřítku HO v Česku. Po kolejích tady najednou jezdí 50 vlaků s 400 vagóny. Složitá síť tratí je postavena kolem dvou nádraží, Horažďovicice na Klatovsku, z kterého vede lokální trať do lomu u Sušice. Druhé nádraží je Ústí nad Orlicí. Modeláři ho ale nazvali Václavice. „Kluci, kteří ho tehdy dělali, se všichni jmenovali Václavové, odtud Václavice,“ vysvětlil Baudis.

Model železnice začal vznikat v roce 1988. Původně bylo tvořené ze dvou dílů, každý o rozměrech 1x7 metru. Postupně rostlo až na 140 metrů čtverečních. Na stavbě tratí se použilo 550 metrů kolejí a 200 výhybek. Po trati jezdí 50 vlaků se 400 vagony.



I když se vývoj ubírá k digitálně řízeným modelům, v Plzni i nadále zůstávají u klasického analogového řízení. Provoz kolejiště řídí šest lidí.

Kolejiště si můžete prohlédnout do 15. prosince v ulici Karla Steinera 10a v Plzni Skvrňanech, ve všední dny od 15 do 18 hodin, o víkendech od 9 do 18 hodin.