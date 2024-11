Když se v Plzni o něco vsadíte, můžete si být jisti, že ten, kdo prohraje, půjde do naha. Stejně jako ve filmovém Diskopříběhu dopadl i muž, kterého o víkendu nachytala hlídka strážníků. Oblečen „na Adama“ vyrazil do ulic venčit psa…

Rtuť teploměru o víkendu s přicházející nocí klesala už hodně k nule, když strážníci v ulicích Plzně potkali neobvyklou dvojici. Naháče s naháčem!

Muž byl „oblečen“ jen do pantoflí a venčil malého psíka, patrně rasy naháč, který se sám dosti klepal zimou.

Plzní kráčel nahatý muž a vedl nahou dceru! „Oblečeni“ byli jen do roušek

Výjev strážníky, kteří jsou zvyklí na leccos, překvapil, a muž jim jen lakonicky odpověděl, že takto oblečený neoblečený je kvůli sázce…

To ale strážníky nijak neobměkčilo a poslali ho nejkratší cestou domů. „I když je to sázka, to není úplně normální. Takhle přece nemůžete chodit po ulici. Nikdo na to není zvědavý,“ vrátili strážníci muže do reality. Ten došel do svého domu a patrně rovnou zalezl ke kamnům...