„Bude to pro lidi, kteří tu mají kořeny, tak aby rodáci mohli zůstat v místě, z něhož pocházejí. Dochovají své rodiče a budou také moci pokračovat v činnostech veřejně prospěšných a spolkových,“ uvedl starosta Martin Sobotka.

Parcely se budou prodávat vždy ve dvouletých intervalech a postupně jich připraví 150. „Člověk, který ještě teď parcelu nepotřebuje, tak bude vědět, že se může třeba za dva roky o pozemek přihlásit. Nebude nucen ke zbrklému nákupu na spekulaci a bude vědět, že se šance budou opakovat,“ dodal.

Pokrýt náklady

Protože se dá těžko odhadnout vývoj tržní ceny pozemků, tak město nedokáže říct, o kolik budou zvýhodněné pozemky levnější než běžné komerční. „Máme to spočítané tak, že prodejní cena musí pokrýt náklady na zasíťování obytných ploch, aby město tím zvýhodněním nepoškozovalo ostatní obyvatele, plus nějaká holá cena pozemku,“ podotkl Sobotka.

Zatím to vychází tak, že by město prodávalo za 2200 korun za metr čtvereční. „Víme o prodejích ve městě i za 6000 korun,“ uvedl.

Ať si staví, co chtějí

Parcela bude mít plochu zhruba 400 m2 a město stanoví přibližný tvar zástavby. „Každý si tam bude stavět sám, co bude chtít, jenom musí dodržet, že nebude mít okna k sousedovi a podobně,“ sdělil starosta. Město nejprve vybere od zájemců peníze za pozemky, za které pak bude muset do 18 měsíců parcely zasíťovat.

„Naléhavý veřejný zájem vidíme v tom, že to, co město dává do škol a vzdělání svých občanů a podobně, tak mu zůstane. Další aspekt je sociální - tím, jak stárne populace, když ti lidé v produktivním věku neodejdou z Dobřan, tak je velká šance, že dochovají své rodiče, co to půjde,“ řekl Sobotka. Podle něj se městu nebudou zvyšovat náklady na sociální služby a podpoří to místní komunitu. Chce například udržet mladé dobrovolné hasiče.

Hned se přihlásili

Radnice projekt pojmenovala Komunitní systém pozemků pro individuální bytovou výstavbu. „Na setkání s občany přišlo 36 lidí a 14 se jich hned se jich hned o parcely přihlásilo,“ uvedl. Proto město zatím předpokládá, že v úvodní etapě nabídne 15 parcel jako část nové ulice Brežická. Půjde o lokalitu za psychiatrickou nemocnicí, směrem na Vstiš.

Celkem tam má vzniknout 84 parcel a další v Plzeňské ulici. Město se snaží držet co nejvíce pozemků pro individuální bydlení a další nakupuje.

Původně byl projekt vypracován před výstavbou plánované továrny na baterie do elektromobilů "gigafactory" na Letišti v sousedních Líních, kterou nakonec koncern Volkswagen nepostaví.

VIDEO: Náměstí Emila Škody v Plzni. Město tady plánuje vystavět bytový dům.