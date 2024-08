Gulášovka za 2,60 Kčs, knedlo-vepřo-zelo za 6,50 Kčs či Škoda guláš za 10,10 Kčs. To byly ceny ve vyhlášené restauraci Bohemka v Plzni za socialismu v době její největší slávy. Teď jde tato legendární stavba k zemi a na jejím místě vniknou obchody, kanceláře a byty.

V 60. letech minulého století na břehu Radbuzy vyrostla výšková budovu Hutního projektu s přilehlou restaurací Bohemia. Celý komplex si Plzeňané záhy překřtili na Bohemku. Brzy si také našli cestu do restaurace, která ve své době měla v jídelníčku polévky, hotovky i minutky.

„Moc dobře si ji pamatuji. Chodil jsem tam pravidelně, ale ne moc často. Hotová jídla stála celkem normálně, ale ty měly i jinde. Já jsem si tam dával hlavně roštěnou a svíčkovou, dělanou jako biftek. Ale to víte, to byl pro mě svátek, to žádná láce nebyla,“ svěřil se Pavel Černý (76).

Nostalgické vzpomínky

S tím souhlasí i další pamětníci. „I ty hotovky tam byly o trochu dražší než v jiných restauracích. Ale bylo to tam takové nóbl. Chodili jsme tam s manželem, když jsme měli nějakou slávu či výročí,“ vzpomínala Marie Brázdová (78).

Vnitřek Bohemky byl tehdy na úrovni. Střídaly se tam svatby a různé oslavy. „Svatební hostinu tam měla moje sestřenice. Pamatuji, že tam tenkrát měli i alkohol, který se prodával jen v Tuzexu,“ dodala.

Nový komplex

Na jejím místě vyroste multifunkční komplex. Bude mít osm nadzemních podlaží. Na úrovni ulice bude volný prostor, aby se mohlo projít z Pražské ulice na Anglické nábřeží.

Komplex nabídne menší obchody, kavárny, kancelářské prostory a na dvě stovky bytů. Stavět se začne v první polovině příštího roku, hotovo má být do konce roku 2027.

VIDEO: Zámek Týnec u Klatov 25 let opravoval Jan Pelánek Lazarowitz s manželkou. Nyní ho otevírají veřejnosti.

Video Video se připravuje ... Zámek Týnec u Klatov 25 let opravoval Jan Pelánek Lazarowitz s manželkou. Nyní ho otevírají veřejnosti. zamektynec.cz