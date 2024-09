Husarský kousek se povedl pětici kluků z Plzeňska. Na pionýrech starých téměř půl století zvládli trasu z Čech do Chorvatska a zpět. Celkem na „fichtlech“ ujeli 1570 kilometrů

Kluci vyjeli ze Štáhlav na Plzeňsku v 17 hodin a dojeli na přehradu Lipno, kde přenocovali. Následující den dojeli až do rakouského Klagenfurtu, což je zhruba 300 km.

„Utábořili jsme se u supermarketu. Ráno nás ale vzbudili policajti, že se to nesmí a máme pět minut, abychom zmizeli,“ řekl Libor Mosek (23). Šlo o jediný „incident“ na cestě, všude jinde jim lidé vycházeli vstříc a jejich fichtly často obdivovali.

„Třeba ve Slovinsku se u nás stavili místní kluci, kteří se tam proháněli na mopedech. Zjistili jsme, že jejich stroje vyrobené ještě za Jugoslávie, jsou mnohem lepší, než ty naše,“ uvedl Jan Jermář (20).

Příště jen rovina

Největší překážkou v cestě byly klukům Alpy na hranici se Slovinskem. „Museli jsme vyjet do výšky 1410 metrů. Byl to strašný krpál. Na jedničku jsme jeli rychlostí 15 km/h asi 10 kilometrů. Těsně před hranicí to bylo tak strmé, že jsme si museli pomáhat nohama, odstrkovali jsme se,“ řekl Nosek.

Třetí den kluci dorazili konečně k moři do městečka Rovinj na Istrii. Tady strávili čtyři noci. Cesta zpět jim trvala stejně jako tam, tři dni. Kam příště? „Rádi bychom hory vyměnili za rovinu. Takže příští rok nejspíš Polsko a Pobaltí,“ prozradil Jermář.

Opakovaný start

Po čtyřech kilometrech jízdy se jednomu z kluků rozbil jeho „fichtl“. Nezbývalo, než se vrátit. Start se tak oddálil o 9 hodin. „Zařadil jsem jedničku a už nic jiného jsem tam nedal. Rozebrali jsme motor, vyměnili ložiska, klikovku, řadící automat a dali zase vše dohromady. Smůlu jsme si tak vybrali hned na začátku cesty. Po cestě jsme už vážnou poruchu neměli, jen ty menší,“ svěřil se Jan Jermář.

Kluci seděli na fichtlech, tedy mopedech do obsahu 50 ccm3, starých téměř půl století. Dva jeli na Jawách 21, dva na Jawách 20 a jeden na pionýru Mustang. Cesta s pobytem u moře každého z nich vyšla na necelých 6000 Kč.

„Každých 120 km jsme tankovali asi 3,5 litru benzinu, celkem to bylo 12krát. Cestou jsme spali nadivoko a u moře jsme si zaplatili na 4 dny ubytování, každého z nás přišel na 2 500 Kč, zbytek bylo jídlo,“ prozradil Nosek.

Je jich pět

Nejdříve byli dva Libor Nosek (23) a Tomáš Banýr (23). „Chodili jsme spolu na průmyslovku a zjistili jsme, že máme stejnou zálibu, staré pionýry. Tomáš znal od dětství Jonáše Turka (23) a ten začal s námi jezdit na fichtlech na výlety,“ řekl Nosek. Postupně se přidali Jan Jermář (20) a Lešek Semelka (20). A bylo jich pět. Od roku 2021 tak společně vyráží na svých starých mašinách na výlety.

Fotogalerie 23 fotografií Kluci za tři dni dorazili do chorvatského města Rovinj na Istrii. Autor: Foto Blesk - Zbyněk Schnapka a archiv motorkářů

