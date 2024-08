O Jakuba pečuje od jeho narození, kdy prodělal dětskou mozkovou obrnu a zůstal na vozíku. Ze syna je už teď dospělý chlap, ale bez pomoci mámy se neobejde.

„Sám se nedostanu z postele na vozík, nepodám si hrnec s jídlem z ledničky, neohřeji si ho na sporáku. Ve sprše vydržím stát, ale už se nezvládnu sám osprchovat. Také mě musí po bytě na vozíku tlačit, jednou rukou to nezvládnu a elektrický se sem nevejde,“ uvedl Jakub, který byl venku z bytu naposledy letos v březnu.

Příbuzné nemá, operaci potřebuje

S tímhle vším mu pomáhá jeho máma. Jenže teď potřebuje i ona pomoc. Má nemocné nohy, po bytě se pohybuje už jen za pomoci chodítka. Potřebuje nutně odoperovat aspoň jedno koleno.

„Musela jsem odmítnout už tři termíny operace. Když budu týden v nemocnici, potřebuji, aby se o syna doma někdo postaral a také až se vrátím domů, aby nám někdo pomáhal, než se dám dohromady a zase budu moci vše zvládnout sama,“ řekla Jana.

Jenže to je problém. „Nedávno zemřel bratranec a tak už nemáme žádné příbuzné, kteří by pomohli. Asistenty či pečovatelky neseženu, prostě nikde v Plzni nejsou. Jsem z toho už psychicky na dně,“ dodala Jana.

Telefonát ministrovi

„Ze zoufalství jsem si sehnala mobil na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Pověděla jsem mu, co mám za trápení. Řekl mi, že pověří jednu paní, aby s problémem pomohla. Za chvíli se mi ozvali z plzeňské charity. Čtyřikrát týdně ráno přijde jejich pečovatelka a syna přendá z postele na vozík. Zbylé tři dny v týdnu se u nás cestou do práce staví pečovatelky, které dojíždějí do Rokycan, ty jsem si ještě sehnala sama. Všem jsem moc vděčná, ale to situaci neřeší,“ řekla Jana.

Co na to ministerstvo?

„Nemáme žádné sociální pracovníky, které bychom tam mohli poslat. Když se paní po telefonátu s panem ministrem ozvala charita, zkusil bych se s nimi domluvit, jestli by bylo možné jejich služby rozšířit. Pomoc by paní ale měl sociální odbor městského úřadu v místě bydliště. Paní si také může zažádat na úřadu práce o mimořádnou okamžitou pomoc, z které by mohla hradit pomoc sobě a synovi,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace MPSV Jakub Augusta.

Problémy v systému

„Systém nefunguje tak, jak by měl. Když pečující osoba nemůže nějaký čas fungovat, tak systém na to neumí zareagovat. Místo toho, aby okamžitě nabídl nějakou alternativu, třeba pečovatelku domů, tak tohle není vyřešené, a hlavně na to nejsou peníze a lidi. Pořád na to poukazujeme, pořád marně. Paní by se měla obrátit na charitu, jestli by jí nemohli více pomoci, to bych udělal jako první,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

VIDEO: Mozková obrna u dětí nemusí být vždy překážka při vzdělávání.

