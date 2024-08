On Ukrajinec, ona Romka. Zástupci jejich komunit se mezi sebou obecně moc nemusí. Oni ale tvoří dobře sehranou dvojku. Jako asistenti prevence kriminality městské policie v Plzni se snaží předcházet konfliktům mezi členy obou menšin.

Oblečeni do uniforem jsou Romka Sabina Franková (24) a Ukrajinec Volodymyr Skačkov (45) téměř k nerozeznání od strážníků. Denně jsou vidět v ulicích města, dětských hřištích, ubytovnách i parcích, všude tam, kde se pohybují obě menšiny. Podobné smíšené dvojice chodí po městě čtyři.

„Fungujeme jako taková autorita v uniformě. Třeba zklidňujeme emoce mezi ukrajinskými a romskými rodiči na dětských hřištích. Jejich ratolesti se mezi sebou poperou a dospělí se navzájem osočují, co kdo komu provedl,“ svěřil se Skačkov. Ten v Česku žije 18 let a práci preventisty získal ve výběrovém řízení. Stejně jako jeho kolegyně.

Sehraná dvojka

„Po maturitě jsem nemohla dlouho sehnat práci. Strýc mě upozornil, že strážníci hledají preventisty, ať to zkusím. A vyšlo to,“ svěřila se Romka Sabina Franková. I když její práce nemusí být vždy bezpečná, ve službě strach nemá.

„Nejsem moc vysoká a tak ten respekt výškou moc budit nemůžu. Tohle ale v naší dvojici hravě vyřeší můj vysoký kolega. Dobře se tak doplňujeme,“ dodala Franková. O práci se preventisté strachovat nemusí. Naopak. Ukrajinská komunita v Plzni čítá asi 16 tisíc lidí, Romů zde žije zhruba polovina.

Konflikt u hřiště

Zatím nejvyhrocenější situaci zažil ukrajinský preventista s Čechy. Seděli u dětského hřiště, měli upito a nechovali se zrovna příkladně. „Upozornil jsem je, že jsou tam děti, ať nemluví sprostě. Jeden se zeptal, ty nejsi Čech? Odpověděl jsem, že jsem Ukrajinec. Na to mi řekl, že žádné »ukáčko« ho nebude poučovat, jak se má doma chovat,“ uvedl Skačkov.

„Je přece jedno, kdo vás upozorní, jak se máte ve vašem státě chovat. Řekl jsem a on ztichl,“ dodal Skačkov.

Dítě prolomilo bariéru

Vzduch by se dal krájet, když romská preventistka s ukrajinským kolegou řešili vypjatou situaci mezi Romy na ubytovně. „Jako Romka jsem s nimi mluvila, on stál o kousek dál, aby je neprovokoval. Náhle k němu přiběhlo dítě a začali se bavit. Dusná atmosféra se uvolnila. Ne, že by Romové přijali Volodymyra s otevřenou náručí, ale začali ho respektovat,“ řekla Franková.

Opilci i grilovačky

Volodymyr a Sabina nemají pravomoci jako strážníci. Když se někde třeba strhne rvačka, řešit ji nemohou a na místo volají městské policisty. Teď v létě se v práci nejvíce setkávají s pitím alkoholu na veřejnosti, nebo v případě Ukrajinců s grilováním na místech, která k tomu nejsou určená.

